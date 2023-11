Van der Meijde weet welke functie bij Ajax Sneijder op het lijf geschreven is

Andy van der Meijde ziet voor Wesley Sneijder wel een technische functie binnen Ajax weggelegd. Dat vertelt de oud-voetballer in een video-item van De Telegraaf.

"Wat Wesley Sneijder moet doen bij Ajax? Pionnetjes neerzetten", grapt Van der Meijden in eerste instantie nog, om vervolgens wat serieuzer op de vraag in te gaan.

"Hij heeft een grote babbel en hij heeft veel connecties. Hij is natuurlijk een grote speler geweest en ik denk dat het makkelijk is voor hem om bij een club aan te bellen en zeggen: 'we willen die en die speler.'

"In de onderhandelingen is dat makkelijker dan wanneer Sven Mislintat dat doet, dan wordt het moeilijker." Van der Meijde ziet wel heil in een technische functie voor Sneijder.

"Laat hem maar lekker het technische gedeelte doen. Daar is hij goed in. Hij heeft veel ervaring in de voetbalwereld. Ik zie dat wel voor Wesley weggelegd."

De analyticus zou volgens Van der Meijde ook graag trainer worden. De recordinternational moet daartoe echter nog zijn papieren halen en dus de trainersopleiding voltooien. Sneijder sprak al eerder met de inmiddels ontslagen trainer Maurice Steijn over een functie binnen Ajax.

Mislintat

Van der Meijde wijt de huidige penibele situatie van de Amsterdammers volledig aan Mislintat. "We hebben het nu goed gedaan tegen Volendam, daar moet je dan blij mee zijn maar normaal is dat een piece of cake. Maar in deze situatie zitten we nu dankzij Sven."