Van der Meijde rectificeert: ‘Sydney van Hooijdonk waarschijnlijk niet dronken’

Woensdag, 16 augustus 2023 om 19:32 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:47

Andy van der Meijde rectificeert zijn uitspraak over Sydney van Hooijdonk. De voormalig aanvaller zei maandag in Veronica Offside dat de spits van Bologna enkele jaren geleden als gevolg van dronkenschap in de douche was gevallen en daarbij een blessure had opgelopen. Van Hooijdonk junior omschreef die uitspraak via X, voorheen Twitter, al als 'pure leugen' en Van der Meijde geeft nu ook toe enigszins spijt te hebben van de beschuldiging.

"Hij raakte geblesseerd in de douche. hij haalde zijn hand open", brengt Van der Meijde woensdag in herinnering in gesprek met Veronica Offside-verslaggever Tom Staal. "Ik had gezegd dat hij dronken was, maar dat was waarschijnlijk niet zo. Dat rectificeer ik bij dezen. Maar hij is wel geblesseerd geraakt onder de douche. En daar ging het om, dat hij die wedstrijd (in november 2020, red.) er niet bij kon zijn. Anders had hij op de bank gezeten, of gespeeld." Staal vraagt vervolgens wat het verschil is tussen de beschuldiging van Pierre van Hooijdonk richting Maurice Steijn en die van Van der Meijde aan het adres van Sydney van Hooijdonk.

Volgens Andy van der Meyde kun je niet zomaar dingen de wereld in brengen op landelijke tv. Maar vervolgens pure leugens over mij verspreiden dat ik dronken in de douche ben gevallen, een gat in mijn hand had en daardoor niet veel meer heb gespeeld..???? — Sydney van Hooijdonk. (@sydneyvh17) August 15, 2023

"Het is gewoon een persoonlijke actie, en dat had hij (Pierre van Hooijdonk, red.) niet moeten doen", vervolgt Van der Meijde. "Hij weet dondersgoed dat hij dat niet had moeten zeggen. Hij wilde het er niet over hebben, want er is al zoveel over gepraat. Dus laat het gaan. En toch kon hij het niet weerstaan om even een steek onder water te geven." Van der Meijde hoopt niet dat alle heisa ten koste gaat van Van Hooijdonk junior. "Het is een goede voetballer en ik heb ook niks tegen Sydney ofzo. Ik hoop dat hij heel ver komt. Het is zonde dat hij zo'n vader heeft, die het best wel kan verknallen voor hem. Geen enkele club wil zo'n persoon aan boord hebben. Want hij is gewoon achterbaks."

De feiten

Sydney van Hooijdonk speelde in het seizoen 2020/21 onder Steijn bij NAC Breda. De spits maakte op 27 november 2020 zélf melding van een incident dat had plaatsgevonden onder de douche. "Douchedeur geklapt tijdens het douchen, waardoor ik er helaas niet bij kan zijn vanavond", aldus Van Hooijdonk drie jaar geleden op Twitter. "Succes boys." Over dronkenschap, wat Van der Meijde aanhaalde, is niets bekend.

Douche deur geklapt tijdens het douchen waardoor ik er helaas niet bij kan zijn vanavond. Succes boys ?????? @NACnl pic.twitter.com/lkJM32c6XY — Sydney van Hooijdonk. (@sydneyvh17) November 27, 2020

Van Hooijdonk bleef eind 2020 twee wedstrijden buiten de selectie en keerde vervolgens met twee invalbeurten terug. Daarna zette Steijn de spits weer in de basis. In het voorjaar van 2021 liep Van Hooijdonk vervolgens een liesblessure op, waardoor hij opnieuw drie duels miste. In de periode daarna, van begin februari tot eind april, was Van Hooijdonk zijn basisplaats kwijt en viel hij hooguit in.