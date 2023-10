Van der Gijp ziet het somber in voor Ajax: ‘Wat heeft hij gepresteerd? Niks!’

Maandag, 30 oktober 2023 om 18:38 • Laatste update: 18:43

René van der Gijp gelooft niet dat John van 't Schip de gedroomde trainer is voor Ajax. De analist is niet onder de indruk van de cv van de nieuwe interim-coach van de Amsterdammers, maar denkt toch dat een plek in de play-offs nog haalbaar is voor de hoofdstedelingen. "Wat heeft Van 't Schip gepresteerd in Australië, Griekenland en Mexico? Ik heb geen idee. Ja, niks", aldus Van der Gijp in gesprek met Voetbalzone-verslaggever Jelle Kusters.

"Is hij de juiste man? Er wordt gezocht naar Ajax-DNA. Dat is daar heel belangrijk", zegt Van der Gijp. "Je moet proberen de play-offs te halen met dit elftal. Dat moet mogelijk zijn. En dan moet je gewoon een andere trainer aanstellen."

Ook Wilfred Genee laat zijn licht schijnen op de situatie bij Ajax. "Het voordeel voor Van 't Schip is dat er een makkelijk programma aankomt met wedstrijden waarin je wel punten kunt gaan pakken", zegt Genee. "Maar of het nog een goed seizoen wordt, dat weet ik niet."

Van 't Schip neemt het bij Ajax over van Hedwiges Maduro, die teruggaat naar zijn oude rol als assistent. Over laatstgenoemde oordeelt Van der Gijp hard. "Als je een goede assistent bent, dan ga je een keer met Maurice Steijn zitten en dan zeg je: 'Zo kunnen we niet verder. Niet qua spel, maar ook niet qua training.'"

"Dan schopt Steijn je waarschijnlijk weg, maar dat risico moet je nemen", vindt Van der Gijp. Maduro zei overigens afgelopen week al dat hij Steijn wel degelijk heeft aangesproken. "Als assistent heb ik heel vaak aangegeven dat het compacter moest. Maar niet alleen ik, ook de rest van het team. Ik denk dat het logisch is dat je compact wil spelen, dat is altijd wel een thema geweest."