Van der Gijp ziet groot minpunt aan Oranje kleven: ‘Hebben dan probleem’

Woensdag, 18 oktober 2023 om 11:28 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:44

René van der Gijp maakt zich zorgen over het Nederlands elftal in aanloop naar het EK in Duitsland van volgend jaar. De vaste tafelgast van Vandaag Inside is van mening dat er te weinig internationals van absoluut topniveau rondlopen in de selectie van bondscoach Ronald Koeman. Nederland moet zich overigens nog wel definitief plaatsen voor het EK, al zijn de vooruitzichten goed. Winst op Ierland volgende maand volstaat voor een ticket voor de eindronde.

"Die Europese titel, die gaan we halen toch?", gaf presentator Wilfred Genee in de uitzending van dinsdagavond als voorzetje. "In de tijd van Van Hanegem, van Gullit en van Van Persie en nu ook weer: als onze beste spelers ontbreken, dan hebben we gewoon een probleem", counterde Van der Gijp direct. "Maar dat was ook zo met Robben. Hoevaak hebben we niet gezegd: 'Zonder hem gaan we niet.'"

"Hij heeft Nederland in Brazilië (op het WK van 2014, red.) de derde plaats bezorgd", haakte Derksen in. "En dat is nu weer", nam Van der Gijp het gesprek weer over. "Wij hebben niet zoals Frankrijk en Spanje een arsenaal dat er nog achterzit. Als wij Frenkie de Jong missen, komt er op zijn plek gewoon iemand die veel minder is."

"Het wordt dan snel middelmaat", aldus Derksen, zonder specifiek op vervangers van De Jong in te gaan. "Het wordt snel middelmaat, ja", beaamde Van der Gijp, die reageerde op de stelling van tafelgenoot Özcan Akyol dat Oranje geen spelers in de topcategorie heeft. "Nee. Maar als Memphis fit is, hangt hij daar wel onder."

Weghorst

De analisten bogen zich ook over de gemiste strafschop van Wout Weghorst tegen Griekenland. "Wout moet niet zo ontzettend overdreven doen over alles. Het juichen na afloop is overdreven. Nou heeft hij weer een Zuid-Amerikaans team gezien dat bij het volkslied de hand op het hart heeft", sprak Derksen zijn verbazing uit.

"Nou staan er bij Oranje elf spelers en een met de hand op het hart, en dat is Wout weer. In alles slaat hij door", voegde Derksen daaraan toe. Tot slot is er bij de vaste gasten van de talkshow hilariteit over de uitbundige manier van juichen van de gewisselde spits na de benutte strafschop van Virgil van Dijk kort voor tijd.

Weghorst zelf faalde eerder in de ontmoeting in Griekenland vanaf elf meter. Het was alweer de 12e misser in 29 pogingen. Onder meer Ruud Gullit vond het onbegrijpelijk dat de spits mocht aanleggen. "Koeman weet dit toch ook?", vroeg de oud-aanvaller zich af bij Rondo. "Dan zegt hij toch: 'Jij gaat echt geen penalty meer nemen. Jij moet hem niet meer nemen. Jij bent niet eerste, niet tweede, misschien vierde'. Dit kan niet, als je er zoveel mist."