Van der Gijp ziet buiten Ramalho zwakke plek bij PSV: ‘Die moet je vervangen’

Dinsdag, 8 augustus 2023 om 22:46 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:54

René van der Gijp is enthousiast over het vertoonde spel van PSV tegen Sturm Graz. De Eindhovenaren walsten in de derde voorronde van de Champions League met 4-1 over de Oostenrijkers heen. Volgens Van der Gijp is dat ruim voldoende om het over een week in de return af te maken. "Dit is meer dan genoeg, man. Of die mensen moeten zich vandaag ingehouden hebben", lacht Van der Gijp bij Veronica.

PSV maakte binnen 32 minuten drie doelpunten. Isaac Babadi maakte bij zijn eerste Europese debuut in de vierde minuut zijn eerste goal namens PSV, waarna ook Luuk de Jong (twee treffers) en Ibrahim Sangaré voor de ploeg van Peter Bosz scoorden. "Ik vond PSV goed spelen, maar het werd ze ook niet moeilijk gemaakt, hè", zegt Van der Gijp, die optimistisch is over de kansen van PSV om de groepsfase te halen. "De volgende tegenstander, Rangers of Servette, dat zal misschien iets beter zijn, maar ook niet veel beter dan Sturm Graz."

Wilfred Genee wil weten of het huidige PSV zwakke plekken heeft. "Voorin vind ik het er goed uitzien bij PSV, maar je zou in de achterhoede eigenlijk nog twee nieuwe moeten hebben", vindt Van der Gijp. "Patrick van Aanholt... daar zou ik wel een goede vervanger voor willen zien." De linksback van PSV dook enkele keren gevaarlijk op voor het doel van Sturm, maar miste telkens. "De bal komt dan net bij de verkeerde terecht", zegt Van der Gijp. "En André Ramalho, daar ben ik ook niet zo kapot van." PSV is bezig met het binnenhalen van een concurrent voor Ramalho. Er wordt onderhandeld met Anderlecht over Zeno Debast, net als Ramalho een rechtercentrale verdediger.

Over Olivier Boscagli, de linkercentrale verdediger van PSV, is Van der Gijp een stuk positiever. "Die heeft een goede trap en is comfortabel aan de bal. Nee, dat vind ik wel een goede speler." Ook de pas achttienjarige Babadi kan Van der Gijp bekoren. "Dat middenveld met die jonge jongen is leuk om te zien, die speelde hartstikke goed. En Ibrahim Sangaré, zolang hij niet afgejaagd wordt, zolang hij kan draaien en kan kijken, dan lukt het allemaal wel. Vandaag speelde hij een goede wedstrijd." Dat gold ook voor Noa Lang. "Hij maakte goede acties en was dreigend, een goede wedstrijd van hem." Van der Gijp is niet bang dat Lang voor veel controverse zal zorgen bij PSV. "Je moet ervan uitgaan dat het twee, drie keer per jaar een beetje misgaat met hem. Maar weet je, hij pleegt ook geen moord. La gaan."