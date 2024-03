Van der Gijp wordt moe van Steijn: ‘Ook goed, maar stop dan met zeuren’

Valentijn Driessen is niet bijster onder de indruk van het interview dat de bij Ajax ontslagen Maurice Steijn maandagavond gaf in Rondo. René van der Gijp vindt vooral dat de Haagse oefenmeester niet moet blijven 'zeuren' over zijn mislukte periode in de Johan Cruijff ArenA.

"Wat eigenlijk niet ter sprake kwam, is de rol van Steven Berghuis", opent Driessen in Vandaag Inside het item over Steijn en diens veelbesproken interview. "Daar heeft hij niks over gezegd en daar werd hij ook niet over gevraagd. Daar is hij ook vanaf gebleven."

"Maar die wilde hij ook lozen. Hij wilde wel doorgaan, maar dan moesten Maduro én Berghuis weg. Maar voor de rest was het een redelijk bekend verhaal voor mij", aldus Driessen, die veel dingen uit Rondo al had gehoord toen hij Steijn in december voor De Telegraaf interviewde.

Van der Gijp

Van der Gijp heeft zich vooral geërgerd aan Steijn. "Als je nou vijf spelers aanbrengt, en er komen tien anderen. Dan ga je twee wedstrijden spelen en denk je:. Dan kun je ook tegen die Mislintat zeggen: 'Weet je, hier heb je mijn fluitje en en het sleuteltje van het kleedkamertje, en doe het lekker zelf. Zoek het uit.'"

"Nee, wat heeft hij gedaan? Hij heeft gewacht, gewacht, gewacht tot hij ontslagen werd. En hij heeft wat centjes meegekregen. Dan moet je een vent zijn en zeggen: 'Sportief was het niet alles, maar ik heb er een leuk tweede huis in Ibiza aan overgehouden. Wat maakt het uit?", aldus Van der Gijp op cynische toon.

"Ook goed, maar dan moet je niet meer zeuren, joh. Daar moet je dan mee ophouden", is de analist bepaald niet onder de indruk van de manier van werken van Steijn bij Ajax. Johan Derksen neemt het enigszins op voor de weggestuurde coach. "Hij heeft wel gelijk met het feit dat die Duitser (Mislintat, red.) hem heeft overladen met ontdekkingen van zichzelf."

"En de mensen die hij (Steijn, red.) voorstelde, vond ik niet eens zulke slechte suggesties", verwijst Derksen naar onder meer Noa Lang, Hakim Ziyech en Stefan de Vrij, spelers die uiteindelijk nooit bij Ajax tekenden.

