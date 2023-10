Van der Gijp wijst naar dissonant bij Ajax: ‘Hij is gewoon een rauwdouwer’

Maandag, 30 oktober 2023 om 19:28 • Mart van Mourik

René van der Gijp is niet onder de indruk van het spel van Brian Brobbey. De analyticus geeft in de podcast KieftJansenEgmondGijp aan dat hij de spits van Ajax veel te onnauwkeurig vond in de afronding in het duel met PSV en dat hij in Brobbey geen ‘verfijnde’ aanvalsleider ziet.

“Die Brobbey, hè. Dat is gewoon een rauwdouwer”, zo begint Van der Gijp. Brobbey kreeg in de wedstrijd tegen PSV zeker vier opgelegde kansen, maar de centrumspits wist slechts één keer doel te treffen. Waar Van der Gijp vindt dat het Brobbey aan souplesse ontbreekt, vermoedt Wim Kieft dat het gebrek aan vertrouwen het grootste probleem is bij Brobbey.

“Er zit totaal niets verfijnds aan”, gaat Van der Gijp verder. “Het is een rauwdouwer. Ik had tegen PSV zelfs medelijden met hem. Zo van: ik ben blij dat hij hem eindelijk maakt. En ook nog eens met alle geluk van de wereld.”

“Kijk, als je op een gegeven moment alleen op de keeper afgaat, dan heb je een plan. Je moet die keeper uit gaan dagen, je moet hem ergens naartoe trekken. Je kan hem óf passeren, maar dat durft hij niet... Hij weet het niet!”

“Je hebt ook spitsen, dus de Romario’s van deze wereld, die kunnen op het laatste moment nog voor een andere oplossing kiezen”, besluit Van der Gijp. “Dat verwacht ik niet van hem. Dat is gewoon een ander level. Hij heeft gewoon geen plan.”

Kieft kan zich wel vinden in de woorden van zijn collega. “Het heeft natuurlijk ook wel iets met vertrouwen te maken. Ik ben het wel met je eens dat er weinig verfijnds aan zit. Hij is beresterk en hij kan goed weglopen bij zijn tegenstander. Maar hij denkt bij voorbaat: o jee, deze kan ik weleens gaan missen.”

“Er zit ook niks vanzelfsprekends aan”, aldus Kieft. “Ik weet wel dat Lewandowski van een ander niveau is, maar hij weet áltijd wat hij aan het doen is. Romario schuift met zijn punt of buitenkant voet ballen onder de doelman door. Het gebeurt hem gewoon te vaak dat hij kansen mist.”