V/d Gijp verbaast zich over Premier League-spelers: ‘Dit is echt schandelijk'

Woensdag, 3 mei 2023 om 10:22 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:25

René van der Gijp verbaast zich over het gedrag van de spelers van Leeds United. Een pijnlijke video veroorzaakte zondag de nodige commotie, waarna the Peacocks zich een dag later genoodzaakt voelden om met een statement te komen. Een video op het Twitteraccount van SPORTbible ging viraal. Op het fragment is te zien dat de selectie van Leeds zonder blikken of blozen langs een groepje met fans loopt.

In de desbetreffende video komen ook Nederlanders Pascal Struijk en Crysencio Summerville voor. Laatstgenoemde wordt door een jonge Leeds-fan hevig toegezwaaid, maar is zelf vooral met zijn telefoon bezig. Struijk loopt vervolgens met een snelle wandelpas door richting de spelersbus.

Leeds United’s players ignoring their fans as they left the hotel this morning. A club that’s troubled on and off the pitch. pic.twitter.com/ExAqo3Je9B — SPORTbible (@sportbible) April 30, 2023

Van der Gijp heeft de video ook gezien en kan begrijpen dat de beelden tot veel commotie in Engeland hebben geleid. “Dat je daar als trainer ook niks van zegt”, geeft hij aan bij Vandaag Inside. “Spelers hebben enorme koptelefoons op hun hoofd, zitten alleen maar op hun telefoon. Dan staat er zo’n klein ventje dat vraagt om een handtekening. Dit is echt schandelijk, dit is echt schandelijk. Dit is het nieuwe normaal. Totaal idioten die langslopen.”

De heren denken allemaal dat ze filmsterren zijn”, haakt Derksen vervolgens in. “Ze communiceren niet met hun publiek en met hun jeugd en geven vervolgens op het veld ook het slechte voorbeeld. Ze lopen allemaal met van die ‘oorwarmers’ op. Ze moeten nooit meer kritiek hebben op de supporters.” Leeds, dat bekendstaat als een echte Engelse volksclub, voelde zich maandag genoodzaakt om met een reactie te komen. “Er zijn geen woorden voor de manier waarop een jonge fan met een Leeds-shirt niet meer liefde krijgt van de selectie. Er is geen excuus voor het negeren van fans. We zouden het op prijs stellen als de ouders van de jongen op de video zich bij ons zouden melden”, viel te lezen op de clubwebsite.

De vader van de jonge fan, John Wale, heeft inmiddels gereageerd.In gesprek met de Yorkshire Evening Post blijkt dat Wale de commotie op het internet overdreven vindt. Blijkbaar heeft zijn zoon Dylan toch aandacht gekregen van een aantal spelers. “Dylan heeft een geweldige dag gehad. Luke Ayling gaf hem een boks, Javi Gracia had aandacht voor hem en van Brenden Aaronson kreeg hij een handtekening. De beelden laten alleen spelers zien die Dylan negeren. We vinden het niet fijn dat hier nu ophef over is ontstaan.” Een excuus vindt Wale overbodig. “Waarom moeten ze sorry zeggen? Ze zijn gefocust op de wedstrijd en er wordt altijd maar verwacht dat je je beste beentje voor zet. Iedereen maakt fouten.”