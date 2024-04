Van der Gijp verbaasd over interview Van ’t Schip: ‘Waar baseer je dit op?’

René van der Gijp heeft met enige verbazing gekeken naar de persconferentie van Ajax-trainer John van ’t Schip voorafgaand aan De Klassieker van aanstaande zondag. Waar de oefenmeester van de Amsterdammers zijn elftal niet volledig kansloos acht, denkt Van der Gijp daar anders over.

Van ’t Schip gaf tijdens een persmoment toe dat Feyenoord zondag de favoriet is, maar liet ook blijken dat hij Ajax niet kansloos acht. “Het blijft een Klassieker. Dat is een wedstrijd op zich. Als wij spelen zoals we vandaag (donderdag, red.) in de eerste helft hebben gespeeld, dan denk ik dat we gewoon een heel goede partij op de mat kunnen leggen in De Kuip.”

Van der Gijp heeft weinig begrip voor de uitspraken van Van ’t Schip, zo laat hij duidelijk blijken in Vandaag Inside. “Ik vind het dan wel leuk, wanneer je 1-1 speelt tegen Go Ahead, dat Van ’t Schip dan zegt: ‘Ik zie echt heel veel mogelijkheden in Rotterdam’. Dan denk ik: op wat gebaseerd dan?”

Presentatrice Hélène Hendriks stelt dat Van ’t Schip niets anders had kunnen zeggen. “Wat moet hij dan zeggen?” Van der Gijp blijft bij zijn standpunt. “Nou ja, om dan te zeggen dat je veel mogelijkheden ziet gaat mij dan wel heel ver. Ik zie nul mogelijkheden”, aldus de analist.

Collega Johan Derksen sluit zich bij Van der Gijp aan. “Ik zie helemaal geen mogelijkheden in Rotterdam!” De wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax in De Kuip begint zondagmiddag om 14:30 uur. Eerder dit seizoen won de regerend landskampioen met 0-4 in de Johan Cruijff ArenA.

Ook Feyenoord-trainer Arne Slot blikte vrijdag vooruit op het onderonsje in De Kuip. “Ajax kan op veel manieren spelen, dus we moeten overal op voorbereid zijn. Ik heb ze tegen Go Ahead met een schuin oog gezien, maar ook met een oog dat nog vuur spuwde van onze eigen wedstrijd.”

Slot hoopt dat de spelers van Feyenoord snel de rug rechten na het 0-0 gelijkspel op bezoek bij FC Volendam. Ook Ajax wist de competitiewedstrijd voorafgaand aan De Klassieker niet te winnen. De Amsterdammers speelden door een laat tegendoelpunt gelijk tegen Go Ahead Eagles: 1-1.

