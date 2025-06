Van der Gijp schrok zich rot tijdens Inter Miami - PSG: 'Hij loopt de 100 meter in drieënhalve minuut'

René van der Gijp keek afgelopen weekeinde met een mix van bewondering en verbazing naar Rod Stewart op Glastonbury. De 80-jarige rockster deed lang niet alles goed tijdens zijn optreden, maar dat is volgens Gijp helemaal niet belangrijk.

Volgens Van der Gijp moet Stewart gewoon doorgaan als zanger, zeker zolang hij er nog van geniet. De oud-voetballer vindt dat ook spelers niet te snel een punt achter hun loopbaan moeten zetten.

''Als je maar doordrongen bent van het feit waar je aan het voetballen bent. En niet kwaad worden zoals Messi dat Paris Saint-Germain veel beter is'', verwijst Van der Gijp in KieftJansenEgmondGijp naar de kansloze 4-0 nederlaag van Inter Miami tegen PSG in de achtste finale van het WK voor clubs.

''Laat het dan lopen. Laat je wisselen en zeg dat je last hebt van je enkel. Ik heb nog bijna het idee dat Messi wél dacht dat hij en die anderen het aankonden'', analyseert de voetballiefhebber de Argentijnse spelmaker.

''Maar die Luis Suárez loopt nu de 100 meter in drieënhalve minuut. Dat is een soort Rod Stewart aan het worden'', schrikt de analist van de inmiddels 38-jarige aanvaller uit Uruguay.

''Daar is op zich niets mis mee. Maar als je dan tegen PSG speelt, kun je beter tegen die trainer zeggen: 'als het nou helemaal mis gaat en we van het veld worden geblazen, haal me er dan maar na 25 minuten uit'. Maar ik denk toch dat Suárez het veld is opgestapt met het idee van: misschien lukt het me toch nog vandaag'', kruipt Van der Gijp voor even in het hoofd van de voormalig Ajacied.

''Ze zijn het hun hele leven ook wel gewend. Dat het allemaal lukt'', vult presentator Michel van Egmond aan. ''Eigenlijk winnen ze altijd. En dan komen ze in een periode dat ze alleen maar verliezen. Dat is lastig.''