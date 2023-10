Van der Gijp niet te spreken over Ajax-aankoop: ‘Hij is gewoon een lachertje’

Zaterdag, 7 oktober 2023 om 00:05 • Bart DHanis • Laatste update: 00:24

René van der Gijp is niet te spreken over Gaston Ávila, zo heeft hij vrijdagavond laten weten in Vandaag Inside. De analist noemt de verdediger van Ajax 'gewoon een lachertje'.

“Waar speelde Ávila bij Royal Antwerp?” vraagt Van der Gijp zich hardop af. “Speelde hij wel eens? Marc Degryse, Jan Boskamp en Jan Mulder (kenners van het Belgische voetbal, red.) zeiden allemaal al dat hij er echt helemaal niks van kan."

“Dat zagen we donderdagavond ook”, haakt Hélène Hendriks daarop in. “Dat gaan we de komende drie jaar nog zien. Die Argentijn is gewoon een lachertje”, besluit Van der Gijp zijn betoog over Ávila.

“Als je Ajax ziet spelen, dat is echt bezopen”, gaat de voormalig voetballer van sc Heerenveen en PSV verder. “Ze schieten de bal van het ene zestienmetergebied naar de andere, waar Brian Brobbey dan staat. Hij verliest dan het duel en dan komt die bal in een zee van ruimte terecht.”

Johan Derksen wijt het ongelukkige optreden van het centrale duo van Ajax aan de taalbarrière achterin. “Ze moeten bij zo’n peer naar voren gewoon allemaal opschuiven tot de middenlijn, maar er staan daar twee jongens die de Nederlandse taal niet machtig zijn.”

Presentator Wilfred Genee stelt op zijn beurt dat Maurice Steijn hetzelfde spelletje speelt als in zijn tijd als trainer van Sparta. “We hadden Michiel Kramer maandag bij Veronica Offside en die zei dat hij wist dat Ajax telkens de lange bal ging geven. Zo voetbalde Steijn met Sparta en dat doet hij nu weer.

“Maar met deze spelers bestaat er geen ideale speelstijl”, reageert Derksen op de claim van presentator Genee. Van der Gijp: “Ajax wordt zondag weer weggespeeld door AZ, daar ben ik van overtuigd.”