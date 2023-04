Van der Gijp hoort persconferentie Van Nistelrooij: ‘Slaat helemaal nergens op’

Woensdag, 19 april 2023 om 09:03 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:06

René van der Gijp heeft met stijgende verbazing naar de persconferentie van Ruud van Nistelrooij gekeken na FC Volendam - PSV (2-3). De coach van de Eindhovenaren stelde dat zijn ploeg 'in theorie nog altijd kampioen kan worden'. Fragmenten van de persconferentie werden dinsdagavond getoond bij Vandaag Inside, waarop Van der Gijp zijn verbazing uitsprak over Van Nistelrooij.

"Deze reeks (negen zeges, één gelijkspel, red.) is alleen wat waard als je volgende week van Ajax wint", wordt tijdens de persconferentie gesteld door een verslaggever. "Is dat zo?", reageert Van Nistelrooij, die wat geïrriteerd oogt. "Als je die negen wedstrijden niet had gewonnen, waar had je dan gestaan? Theoretisch kunnen we nog steeds kampioen worden. Wij gaan nog steeds voor het allerhoogste."

De woorden van Van Nistelrooij leiden tot hoongelach bij Van der Gijp. "Waar zijn ze gebleven, man? De Leo Beenhakkers en Rob Jacobsens die gewoon iets leuks te vertellen hebben na een wedstrijd", vraagt de televisiepersoonlijkheid zich af. "Ik zat naar Van Nistelrooij te kijken... Die heeft over de hele wereld gespeeld, en dan zit je naar zo'n persconferentie te kijken. Het gaat echt nergens over. Het slaat helemaal nergens op."

Johan Derksen is van mening dat trainers het publiek moeten vermaken. "Ze moeten zich realiseren dat ze ook een beetje entertainer zijn", zegt de Snor. "Barry Hughes was niet voor niets zo populair. Die voelde dat aan en maakte er iets van. Zij gaan er zitten met frisse tegenzin bij 'die klootzakken van de pers' en dan geven ze van die afgemeten onderwerpjes. Je hebt in Nederland haast geen trainers meer die vermakelijk is."