Van der Gijp: ‘Hij is in alles goed. Hij ziet er goed uit, is atletisch, snel'

René van der Gijp heeft enorme verwachtingen van Johan Bakayoko. De oud-rechtsbuiten zag de vleugelspeler van PSV niet zijn beste wedstrijd spelen tegen Ajax (1-1), maar dicht de Belg toch grote potentie toe. Wim Kieft zet in de podcast KieftJansenEgmondGijp juist wat vraagtekens bij de huidige speelstijl van Bakayoko.

Bakayoko was met name in het eerste kwartier van de topper tegen Ajax levensgevaarlijk. Nadat zijn directe tegenstander Devyne Rensch zich met een blessure moest laten vervangen, had Bakayoko meer moeite met zijn nieuwe opponent Borna Sosa.

Toch is Van der Gijp heel positief over Bakayoko. "Ik ben niet snel onder de indruk, maar ik ben wel onder de indruk van die rechtsbuiten van PSV. Vooral ook: hij is goed, hij is in alles goed. Hij ziet er goed uit, hij is atletisch, hij is snel. Het is fijn om naar te kijken."

"Ja, maar hij zit niet in zijn beste fase, vind ik", reageert Kieft. "Nee, maar vind jij het een goede speler?", vraagt Van der Gijp. "Hij is twintig, hè. Ik denk wel dat het een goede speler wordt."

Kieft ziet dat het voetbal voor de buitenspelers compleet is veranderd. "In onze tijd was dat natuurlijk helemaal niet, dat buitenspelers steeds naar binnen kwamen. Die gingen altijd buitenom. Maar nu gaat-ie steeds naar binnen. Elke keer, en bijna nooit buitenom. Dat moet je afwisselen natuurlijk."

Van der Gijp reageert: "Het is een blindvink, maar Hirving Lozano heeft dat wel. Die heeft ook diepte in zijn spel. Maar Bakayoko heeft inderdaad nu dat hij alleen nog maar naar binnen komt, dan wordt het makkelijk."

