Van der Gijp adviseert Slot om Liverpool-icoon binnen te halen

René van der Gijp had liever Dirk Kuijt dan Giovanni van Bronckhorst als assistent van Arne Slot bij Liverpool gezien. In de podcast Kieft Jansen Egmond Gijp reageert de analist op het nieuws dat Van Bronckhorst de staf van Slot komt versterken. Volgens Van der Gijp was een rol bij Liverpool juist een uitgelezen kans geweest voor Kuijt.

"Van Bronckhorst is eigenlijk al een trainer die al meer dan over de helft heen is van zijn loopbaan", stelt Van der Gijp. “Ik had het eigenlijk de Kuijt wel meer gegund.” Michel van Egmond valt hem bij: "Ja, dat is een geroutineerde trainer inmiddels."

Van der Gijp vervolgt: "Terwijl Kuijt nog aan het begin staat. Twee of drie jaar bij Slot zou goed voor hem kunnen zijn."

Dinsdagochtend werd bekend dat Van Bronckhorst definitief de overstap maakt naar Liverpool, waar hij de plek inneemt van John Heitinga. De oud-Feyenoorder werkte de afgelopen jaren als hoofdtrainer bij onder meer Guangzhou, Rangers en Besiktas, en keert via deze route terug in de Premier League, waar hij als speler voor Arsenal uitkwam. Gio werd eerder ook kampioen met Feyenoord als hoofdtrainer.

Kuijt zat tot voor kort nog zonder club na een mislukte periode bij Beerschot, waar hij recentelijk zelf zijn vertrek aankondigde. De oud-international gaf aan niet te willen doorgaan onder de gebrekkige omstandigheden bij de Belgische club, die degradeerde en te kampen had met interne chaos, slechte trainingsfaciliteiten en amper communicatie met de eigenaar.

Hoewel Kuijt aangaf graag in België te willen blijven werken, ligt zijn toekomst nog open.