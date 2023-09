Van den Boomen wijst naar vertrokken speler als mogelijke reden mindere spel

Zondag, 3 september 2023 om 17:30 • Jonathan van Haaster

Ajax overtuigde zondagmiddag weer niet in de Eredivisie. Ondanks dat trainer Maurice Steijn vijf debutanten tot zijn beschikking had, zag hij zijn ploeg niet in staat zijn Fortuna Sittard te verslaan (0-0). Een van de spelers die tegenviel was Branco van den Boomen. De middenvelder draaide een uitstekende voorbereiding, maar sindsdien is het beduidend minder. Dat erkent Van den Boomen zelf tegenover ESPN. De middenvelder verklaart dat het vertrek van Mohammed Kudus uit Amsterdam een mogelijke reden is voor zijn mindere spel. "Ik had een hele goede klik met hem."

"Wij vinden absoluut dat het beter moet", trapt Van den Boomen af in gesprek met verslaggever Cristian Willaert. "Wij vinden absoluut dat het beter moet en ik denk dat iedereen in de groep daar zo over denkt. Ik snap dat er veel kritiek is vanuit alles en iedereen, omdat Ajax gewoon beter moet dan dit. Alleen denk ik ook dat we ons moeten realiseren dat we tijd nodig hebben. Want om met jongens te spelen die je eigenlijk nauwelijks kent, waar je geen band mee hebt... Die probeer je dan in twee, drie dagen, misschien een week te creëren. Het is dan niet zo makkelijk om zo'n ploeg uit te spelen en om bewegende mensen te krijgen, omdat je soms in dezelfde zone beweegt. Omdat je jongens niet kent."

Ajax kwam al vroeg in de wedstrijd goed weg. Na een overtreding van Devyne Rensch op Tijjani Noslin wees arbiter Jannick van der Laan naar de stip, waarna Noslin zelf het buitenkansje hoog over schoot. Ajax kwam pas in de tweede helft dicht bij de overwinning, maar het ontbrak Chuba Akpom en Georges Mikautadze aan het benodigde geluk. "We hebben allemaal talent, anders speel je niet bij Ajax", vervolgt Van den Boomen, die zich zelfkritisch toont. "Ook voor mezelf heb ik het gevoel dat het echt beter kan. Ik kan echt een goede speler zijn voor Ajax, maar je moet wel automatismen hebben. Vooral voor jongens als ik, maar ook voor anderen, is dat gewoon belangrijk. Ik denk dat we nu twee weken hebben om daaraan te werken", doelt hij op de aankomende interlandperiode.

Van den Boomen zegt het 'honderd procent' eens te zijn met Willaert, die stelt dat zijn spel beduidend minder is geworden na de voorbereiding. "Ik heb het antwoord niet, anders zou ik het geven. Het enige wat er misschien mee te maken had is dat ik een hele goede klik had met Kudus. Tegen Heracles zag je dat ik hem vaak zocht en dat het beter ging. Maar het is precies hetzelfde voor mij als voor het hele team: ik moet hard werken om connecties te vinden en te maken met medespelers. Mezelf beter vertonen." Van den Boomen was de laatste tijd niet verzekerd van een basisplaats. "Dat doet wel iets met je. Ik ben hier ook pas zes weken, hè. Dat moet je ook niet vergeten. Ik kom ook in een omgeving waarin ik eigenlijk niemand ken en waar ik mijn automatismen weer moet vinden."