Van den Boomen helpt weinig overtuigend Ajax met late goal aan zege tegen Vojvodina

Ajax is begonnen aan het nieuwe seizoen met een nipte overwinning. De ploeg van kersvers trainer Francesco Farioli kwam thuis in de tweede voorronde van de Europa League niet overtuigend voor de dag tegen FK Vojvodina. Dankzij een late kopbal van invaller Branco van den Boomen werd wél gewonnen: 1-0. De return is over een week in Servië.

De opstelling van Farioli voor zijn eerste officiële wedstrijd bij Ajax was verrassend te noemen. Remko Pasveer kreeg een plek in het doel in plaats van Diant Ramaj, terwijl Youri Baas verrassend centraal achterin stond. Steven Berghuis werd niet fit genoeg bevonden voor een basisplek, waardoor Christian Rasmussen verrassend als rechtsbuiten begon.

Vooraf was het meest te doen om de verrassende basisplek voor Pasveer. De veertigjarige keeper van Ajax begon de wedstrijd slecht met twee verkeerde passes door de as van het veld. Beide keren ontstond direct dreiging, maar Ajax kwam met de schrik vrij.

Ajax nam daarna het heft in handen in creëerde in de eerste helft diverse grote kansen. Een kopbal van Jorrel Hato belandde via een half blok in de handen bij Vojvodina-keeper Lazar Carevic. Enkele minuten later raakte Kenneth Taylor na een pass van Carlos Forbs de bovenkant van de lat.

De grootste kans van Ajax ontstond zes minuten voor rust. Zowel Taylor als Forbs zag een vrije schietkans vanuit het strafschopgebied op de doellijn gekeerd worden door een verdediger, waarna Jordan Henderson de bal opnieuw inbracht met een voorzet. Chuba Akpom kon van dichtbij koppen, maar stuurde de bal voorlangs.

Het begin van Ajax in de tweede helft was matig te noemen. De Amsterdammers kwamen in het eerste kwartier na rust niet in de buurt van het Servische doel, waarna Farioli besloot om Berghuis en Mika Godts in te brengen.

Direct daarna werd Ajax dreigend. Godts gaf op links mee aan de opgekomen Jorrel Hato, die zijn lage voorzet weggehaald zag worden door een verdediger. Uit de tweede lijn kreeg Taylor een schietkans, maar de middenvelder raakte de bal slecht. Ajax was minder dominant dan voor rust, maar kreeg in de 68ste minuut opnieuw een kans. Akpom kon uit een hoekschop vrij inkoppen, maar gaf de bal weinig kracht mee.

Daarna kwam het gevaar van de Serviërs. Eerst redde Pasveer moeizaam met zijn schouder op een hard schot van Mihailo Ivanovic, daarna werd Ajax door de as geklopt door Vovjodina. Aleksa Vukanovic kwam een-op-een met Pasveer, maar tikte de bal op de paal. Zo kwam Ajax twee keer heel goed weg.

Vlak voor tijd kwam Ajax alsnog aan de leiding, toen Godts een voorzet verstuurde naar invaller Van den Boomen. De bal werd door de middenvelder als een volleerd spits binnengekopt: 1-0. Zo nemen de Amsterdammers een nipte zege mee richting de return in Servië.