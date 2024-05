Van den Belt start bij Feyenoord, dat slechts één middenvelder reserve heeft

Arne Slot heeft de opstelling van Feyenoord bekendgemaakt. De oefenmeester kiest in het uitduel met NEC voor Yankuba Minteh als rechtsbuiten, waardoor Igor Paixão op de bank terechtkomt. Ayase Ueda is de vervanger van Santiago Gimenez, terwijl de plek van Quinten Timber wordt ingenomen door Thomas van den Belt. Het duel in het Goffertstadion begint om 14:30 uur en is te zien op ESPN 3.

Justin Bijlow verdedigt het doel van Feyenoord in Nijmegen. De verdediging wordt gevormd door Lutsharel Geertruida, Thomas Beelen, Dávid Hancko en Marcos Lopez. Gernot Trauner neemt plek op de bank.

Op het middenveld verschijnt Van den Belt aan de aftrap. Hij is de vervanger van Timber, die afgelopen weekend uitviel tijdens de 5-0 zege op PEC Zwolle. Ramiz Zerrouki en nummer 10 Calvin Stengs completeren de middelste linie, waar de spoeling dun is voor Slot. De oefenmeester kan alleen Ondrej Lingr inbrengen mochten er op het middenveld wisselingen nodig zijn.

Voorin kiest Slot voor Minteh op rechtsbuiten. Igor Paixão is het kind van de rekening en begint in Nijmegen op de bank. Luka Ivanusec start op links en moet spits Ueda van bruikbare ballen voorzien. De Japanner is andermaal de vervanger van de nog niet geheel fitte Gimenez.

Van Quilindschy Hartman, Mats Wieffer, Bart Nieuwkoop, Antoni Milambo en Gjivai Zechiël was al langer bekend dat zij het treffen met NEC moeten missen. Zechiël traint wel weer mee met de groep, maar een plek in de wedstrijdselectie kwam nog te vroeg voor de middenvelder.

Feyenoord staat op 78 punten en kan het totaal van vorig jaar, toen het kampioen werd met 82 punten, nog verbeteren. “Die prikkel houd ik de jongens wel voor”, blikte Slot vooruit. Na de uitwedstrijd tegen NEC sluit Feyenoord het seizoen in De Kuip af tegen Excelsior.

NEC

Bij NEC is men zich ervan bewust dat een zege eigenlijk noodzakelijk is om op de laatste speeldag een serieuze gooi te doen naar plek vijf. “Maar ik wil vooral per wedstrijd kijken hoe we die kunnen winnen", blikte trainer Rogier Meijer vooruit tegenover

"En komende zondag is de laatste wedstrijd van het seizoen in ons eigen stadion. We willen graag winnen, dan blijven we meedoen om plek vijf." De wedstrijd tegen Feyenoord is bovendien een kans op revanche. De Rotterdammers versloegen de Nijmegenaren precies drie weken geleden in de finale van de TOTO KNVB Beker (1-0).

Opstelling NEC: Cillessen; Pereira, Ross, Nuytinck, Verdonk; Hoedemakers, Sano, Proper; Chery, Sow, Rober

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Beelen, Hancko, Lopez; Zerrouki, Stengs, Van den Belt; Minteh, Ueda, Ivanusec.

