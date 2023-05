Van den Belt als beste speler van de Keuken Kampioen Divisie naar Feyenoord

Woensdag, 24 mei 2023 om 19:15 • Wessel Antes • Laatste update: 19:27

Het reguliere seizoen van de Keuken Kampioen Divisie zit erop. Heracles Almelo kroonde zich tot kampioen, terwijl ook PEC Zwolle promoveert naar de Eredivisie. Woensdagavond kregen de uitblinkers van dit seizoen een Gouden Schild uitgereikt van bondscoach Ronald Koeman, tijdens het Kampioensdiner in Veghel. De keuzeheer van het Nederlands elftal beloonde de speler van het jaar, de beste keeper, het talent van het jaar, de beste trainer en de topscorer met een schild. Dit zijn de winnaars van alle Gouden Schilden in de Keuken Kampioen Divisie!

Thomas van den Belt mag zich de speler van het jaar noemen. De 21-jarige middenvelder van PEC speelde een weergaloos seizoen op het Zwolse middenveld. In 35 competitiewedstrijden was de controleur goed voor zestien doelpunten en acht assists. Dat bleef niet onopgemerkt, want vanaf 1 juli mag Van den Belt zich officieel speler van Feyenoord noemen. De rechtspoot is door de fans van de Keuken Kampioen Divisie verkozen tot beste speler, waardoor hij met een mooie persoonlijke titel op zak arriveert in De Kuip!

Thomas van den Belt (@PECZwolle) is de ?????????? ???????????? van de @1e_Divisie! ?? — ESPN NL (@ESPNnl) May 24, 2023



Na een kampioenschap op huurbasis bij FC Emmen keerde Michael Brouwer afgelopen zomer ‘gewoon’ terug bij zijn Heracles. Met de Almeloërs flikte de dertigjarige sluitpost het opnieuw, waardoor hij komend seizoen toch echt op het hoogste niveau van Nederland gaat keepen. Brouwer is door de fans van de Keuken Kampioen Divisie verkozen tot beste keeper, en dat is niet vreemd. In 38 competitiewedstrijden kreeg de doelman slechts 42 doelpunten tegen, terwijl hij zestien keer de nul wist te houden. Brouwer miste tevens geen enkele minuut in het gouden jaar van Heracles en toonde zich een waardig kampioenskeeper.

Ruben van Bommel is door de aanvoerders en trainers uit de Keuken Kampioen Divisie gekozen als beste talent. De zoon van Mark van Bommel was dit seizoen de verpersoonlijking van het verrassende MVV Maastricht. De achttienjarige linksbuiten veroverde eind oktober een basisplaats en kwam uiteindelijk tot vijftien doelpunten en vijf assists in 31 wedstrijden. Een subliem aantal voor een buitenspeler van zijn leeftijd. De komende maanden wordt het interessant om te zien waar Van Bommel junior zijn carrière gaat vervolgen, maar één ding is zeker: zijn ster is rijzende!

Dick Schreuder is door de aanvoerders en trainer uit de Keuken Kampioen Divisie gekozen als beste trainer. Dat zal vooral te maken hebben met het formidabele veldspel dat hij zijn elftal bij PEC dit seizoen liet spelen. Ali Boussaboun, die tijdens het WK nog analist was voor Voetbalzone, gaf de 51-jarige trainer afgelopen maandag in de FC Rijnmond Podcast een groot compliment. Volgens de voormalig prof kan Schreuder de ideale opvolger van Arne Slot bij Feyenoord zijn. “Als je puur kijkt naar de manier van voetballen. Dominant, aanvallend, hij is iemand met potentie die nog kan groeien, dus waarom niet? Hij heeft fantastisch voetbal laten zien met PEC!”

Duitse goaltjesdief Lennart Thy koos afgelopen seizoen verrassend voor een terugkeer op het oude nest bij PEC. De transfervrije overstap van Sparta Rotterdam naar Zwolle heeft hem geen windeieren gelegd. In 36 competitiewedstrijden voor de Blauwvingers was Thy goed voor 23 doelpunten en zes assists. Daardoor meldt hij zich komend seizoen als topscorer van de Keuken Kampioen Divisie in de Eredivisie, waar PEC hoopt voor meerdere jaren te blijven.

Ruben van Bommel (@mvvmaastricht) is uitgeroepen tot het ?????????? ???????????? van de @1e_Divisie! ?? pic.twitter.com/QshZ9uwOI5 — ESPN NL (@ESPNnl) May 24, 2023