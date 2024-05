Van de Ven is ‘niet rancuneus’ en schikt voor bijna half miljoen met Volendam

De arbitragezaak die door Micky van de Ven was aangespannen tegen zijn oude club FC Volendam, is van de baan. Dit meldt De Telegraaf dinsdagavond. Beide partijen hebben een schikking getroffen voor een bedrag van 400.000 euro. Van de Ven is inmiddels actief voor Tottenham Hotspur.

Van de Ven vond in eerste instantie dat hij recht had op 10 procent, ongeveer 450.000 euro, van het doorverkooppercentage dat Volendam ontving toen de verdediger in 2023 door VfL Wolfsburg werd verkocht aan Tottenham. De degradant uit het vissersdorp ontving vorig jaar in totaal 4,5 miljoen euro als doorverkoopbedrag.

De Spurs-verdediger gaat nu dus akkoord met een bedrag van vier ton. "Hoewel Micky in onze ogen recht op dat bedrag heeft, zijn we er in juridische zin hartstikke blij mee, want er is altijd een procesrisico", laat zijn advocaat Frans de Weger weten in een reactie aan De Telegraaf.

Volendam-voorzitter Jaap Veerman gaf eerder al schoorvoetend toe dat Van de Ven bij toekomstige transfers inderdaad recht heeft op tien procent van het doorverkooppercentage. De preses vond alleen wel dat 300.000 euro een prima totaalbedrag was, terwijl Van de Ven niet lager wilde gaan dan 375.000 euro. De verdediger voegde wel toe dat het bedrag in termijnen mocht worden betaald.

Noodzakelijk gesprek

Club en speler vonden elkaar niet, waardoor het kamp-Van de Ven eind april dreigde naar de arbitragecommissie te stappen om het volledige bedrag van 450.000 euro op te eisen. Al snel volgde een gesprek met de leiding van Volendam om het probleem definitief op te lossen.

"Het standpunt van Micky is altijd geweest dat er een goede oplossing moest komen. Hij is niet rancuneus. Daarom ziet hij ook af van 50.000 euro", zo laat vader Marcel van de Ven dinsdag weten in gesprek met De Telegraaf.

Volendam maakt nu dus vier ton over aan Van de Ven, die het bedrag in vier termijnen van een ton krijgt overgemaakt in de komende vier jaar. "Daar laat ik me verder niet over uit, in de gesprekken met FC Volendam is afgesproken niet over de inhoud van het akkoord te praten", aldus Van de Ven senior.

"Micky vindt het in elk geval prachtig dat FC Volendam, dat hem nota bene in de jeugd niet goed genoeg vond en afscheid van hem wilde nemen, door zijn transfers naar VfL Wolfsburg en Tottenham Hotspur in totaal bijna 8 miljoen euro aan hem heeft verdiend en hoopt dat de club snel weer naar de Eredivisie promoveert. Ook bij toekomstige transfers blijft FC Volendam meedelen", zo besluit de vader van de voormalig Volendam-stopper.

