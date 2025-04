Zaakwaarnemer Kluivert noemt 'perfecte' vervolgstap: 'Hij heeft alle kwaliteiten'

José Fortes Rodríguez heeft zich in een interview met de Spaanse sportkrant Marca uitgelaten over de toekomst van twee van zijn cliënten: Micky van de Ven en Justin Kluivert. De belangenbehartiger noemt de twee Madrileense topclubs als ideale bestemmingen voor de Oranje-internationals.

Van de Ven (23) mag na zijn komst van VfL Wolfsburg inmiddels worden gerekend tot één van de bepalende spelers bij Tottenham Hotspur. De mandekker tekende medio 2023 een zesjarig contract en ligt daar dus nog tot medio 2029 vast.

“Micky heeft ook het talent om ooit voor een grote club als Real Madrid te spelen”, is Fortes Rodriguez van mening. “Bovendien heeft Real Madrid achterin een speler nodig met zijn talent.”

Fortes Rodríguez is lovend over name één grote kwaliteit van Van de Ven. "Voor mijn spelers is inzet niet onderhandelbaar. Ik was geen goede voetballer, maar daarom weet ik hoe ik ze kan helpen."

"Micky belichaamt deze kwaliteit; hij is een geboren werker. Na zijn blessure zal hij terugkeren naar een hoog niveau, vergelijkbaar met dat van elke grote speler." Van de Ven lag er dit seizoen lange tijd uit met een hamstringblessure, maar heeft inmiddels zijn rentree gemaakt.

Kluivert

Met Justin Kluivert (25) heeft Fortes Rodríguez nog een Premier League-ster in zijn stal. De aanvallende middenvelder annex vleugelspeler kent met twaalf goals en zes assists een uitmuntend seizoen bij AFC Bournemouth, waar hij tot medio 2028 onder contract staat.

"Ik zou het geweldig vinden als Justin terugkeert naar Spanje", doelt Fortes Rodríguez op Kluiverts periode bij Valencia, dat hem in het seizoen 2022/23 huurde van AS Roma. "Hij heeft alle kwaliteiten om voor Atlético te spelen. Hij is een hardwerkende speler, is toegewijd aan verdedigen, en heeft veel drive en talent. Hij zou perfect bij Atlético passen"

Fortes Rodríguez liet zich in het interview ook uit over Ajax-spits Brian Brobbey, die volgens de oud-speler van onder meer AZ zo snel mogelijk de stap naar een Europese topclub wil maken. Ook kwam de Spaanse interesse in Ryan Gravenberch ter sprake.