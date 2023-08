Van de Ven en Davinson Sánchez spelen dramatische hoofdrol voor Tottenham

Dinsdag, 29 augustus 2023 om 22:55 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 23:21

Tottenham Hotspur is al in de tweede ronde van de EFL Cup uitgeschakeld. De ploeg van trainer Ange Postecoglou speelde dinsdagavond met 1-1 gelijk bij Fulham, waarna de penaltyserie werd verloren: 5-3. Micky van de Ven en Davinson Sánchez speelden allebei een negatieve hoofdrol: eerstgenoemde maakte een eigen goal, terwijl Sánchez als enige miste in de penaltyserie. Ondertussen werd Leeds United ondanks een goal van Pascal Struijk uitgeschakeld door Salford City, dat uitkomst op het vierde Engelse niveau.

Het basiselftal van Tottenham was op veel plekken gewijzigd ten opzichte van het Premier League-duel met AFC Bournemouth (0-2) van afgelopen zaterdag. Onder meer voor Sánchez was er tegen Fulham een basisplek: hij vormde het hart van de verdediging met Van de Ven. Laatstgenoemde was niet de enige Nederlander op het veld: Kenny Tete startte als rechtsback aan de kant van Fulham.

1-0 Fulham. Van de Ven own goal. Awful defending from Sanchez. pic.twitter.com/55U59yIzaD — The Spurs Watch (@TheSpursWatch) August 29, 2023

Ondanks dat the Spurs in de eerste helft meer balbezit hadden, waren de grotere kansen voor Fulham. Zo kopte spits Rodrigo Muniz in kansrijke positie naast en profiteerde Harrison Reed bijna van een fout van doelman Fraser Forster. De derde kans voor de thuisploeg leverde wél een goal op. Tom Cairney gaf laag voor, waarna de bal via de voet van Van de Ven – zonder dat de verdediger het zelf door leek te hebben – met een boogje in het doel belandde: 1-0. Ook daarna was Fulham het meest dreigend, maar Forster bracht tot twee keer toe redding op inzetten van Muniz.

Na de rust kwam Tottenham een stuk beter voor de dag dan in de eerste helft. Nadat een schot van Richarlison via Tim Ream maar nét over ging en Pierre-Emile Højbjerg in kansrijke positie naast schoot, werd het via Richarlison alsnog 1-1: de Braziliaan kopte een voorzet van Ivan Perisic binnen. In de fase daarna waren beide ploegen een aantal keer dicht bij de voorsprong. Gescoord werd er echter niet meer, waardoor penalty's de doorslag moesten geven. In de penaltyserie miste alleen Sánchez, waarna Tete de winnende mocht binnenschieten.

Salford City – Leeds United 1-1 (9-8 na strafschoppen)

Leeds startte met Crysencio Summerville en Struijk in de basiself. Salford City, de nummer tien van de League Two, kwam na ruim een half uur spelen verrassend op voorsprong via Matt Smith, die een voorzet wist binnen te koppen. Pas een kwartier voor tijd kwam Leeds op gelijke hoogte: Struijk tikte de bal binnen na een vrije trap. 1-1 was ook de eindstand, waarna Salford de penalty's beter nam: 9-8.