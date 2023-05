Van de Sanden en Van Es zijn opvallendste namen in voorlopige WK-selectie

Woensdag, 31 mei 2023 om 16:35 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:59

Andries Jonker heeft de voorlopige selectie van de Oranje Leeuwinnen voor het WK van komende zomer bekendgemaakt. De bondscoach neemt Shanice van de Sanden en Kika van Es in ieder geval mee in het begin van de voorbereiding op het toernooi. De selectie komt op 19 juni voor het eerst bij elkaar. Op 30 juni zullen nog zeven spelers afvallen.

Zo gloort er voor Van de Sanden en Van Es hoop op het spelen van een nieuw groot toernooi, nadat het tweetal vorig jaar door Jonkers voorganger Mark Parsons niet werden uitgenodigd voor het EK. De dertigjarige Van de Sande, die sinds een jaar bij Liverpool speelt, kwam anderhalf jaar geleden voor de 93ste en voorlopig laatste keer uit voor de Leeuwinnen.

?? SQUAD NEWS! Met deze ???????????????????????? start op 19 juni de voorbereiding voor #FIFAWWC! ???? ?? ???? ???????? » Definitieve selectie ??#NothingLikeOranje pic.twitter.com/p0IlxLo20Z — OranjeLeeuwinnen (@oranjevrouwen) May 31, 2023

Van Es komt uit een hele zware periode, waarin ze een miskraam kreeg en daarna vocht tegen diverse blessures. De 31-jarige verdediger van PSV kondigde onlangs aan deze zomer te gaan stoppen, maar bleef hoop houden op een uitverkiezing voor het WK. Zowel Van de Sanden als Van Es zaten in de selecties voor het gewonnen EK 2017 en het in de finale verloren WK 2019. Ook op de Olympische Zomerspelen van 2020, vanwege corona een jaar later afgewerkt, waren ze van de partij.

Nederland moet het op het komende WK stellen zonder sterspeler Vivianne Miedema, die in december een zware kruisbandblessure opliep. Het wereldkampioenschap vindt plaats van 20 juli tot en met 20 augustus in Australië en Nieuw-Zeeland. Nederland treft in de groepsfase Portugal, Vietnam en regerend wereldkampioen de Verenigde Staten.

De voorlopige selectie van de Oranje Leeuwinnen:

Doelvrouwen: Daphne van Domselaar, Lize Kop (Ajax), Barbara Lorsheyd (ADO Den Haag), Jacintha Weimar (Bayern München).

Verdedigers: Kaitlin Dijkstra (FC Twente), Merel van Dongen (Atlético Madrid), Kika van Es (PSV), Stefanie van der Gragt (Inter), Dominique Janssen (VfL Wolfsburg), Aniek Nouwen (AC Milan), Alieke Tuin (Fortuna Sittard), Lynn Wilms (VfL Wolfsburg).

Middenvelders: Jill Baijings (Bayer Leverkusen), Kerstin Casparij (Manchester City), Daniëlle van de Donk (Olympique Lyon), Damaris Egurrola (Olympique Lyon), Wieke Kaptein (FC Twente), Victoria Pelova (Arsenal), Jill Roord (VfL Wolfsburg), Sherida Spitse (Ajax).

Aanvallers: Lineth Beerensteyn (Juventus), Esmee Brugts (PSV), Tiny Hoekstra (Ajax), Renate Jansen (FC Twente), Fenna Kalma (FC Twente), Romée Leuchter (Ajax), Lieke Martens (Paris Saint-Germain), Shanice van de Sanden (Liverpool), Katja Snoeijs (Everton).