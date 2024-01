Van de Beek verlaat Manchester United als huurling én met optie tot koop

Donny van de Beek ruilt Manchester United op huurbasis in voor Eintracht Frankfurt, zo meldt de Duitse club op nieuwjaarsdag. Er is tevens een optie tot koop van naar verluidt 10 miljoen euro opgenomen in de huurovereenkomst van de 26-jarige middenvelder, die op Old Trafford geen uitzicht had op speeltijd.

Sportief directeur Markus Krösche is dolbij met de komst van Van de Beek naar Frankfurt. "Hij past perfect bij onze manier van spelen en is echt het ontbrekende stukje van de puzzel van het elftal. Donny brengt ruime internationale ervaring met zich mee, iets waar onze jonge spelers alleen maar van kunnen profiteren."

"Donny straalt uit dat hij altijd dreigend is voor de goal en is hopelijk in staat om onze aanvallers in stelling te brengen", voegt de enthousiaste Krösche daaraan toe. Van de Beek maakt wellicht op 13 januari zijn debuut voor Frankfurt, dat op die dag de Bundesliga hervat tegen RB Leipzig.

Manchester United

Manchester United hoopt dat Van de Beek zal slagen in Duitsland, zo valt te lezen in een bericht op de clubsite. "Iedereen bij Manchester United wenst Donny het allerbeste in Frankfurt voor de rest van het seizoen!"

"Van de Beek gaat voor meer speeltijd in Duitsland, nadat hij dit seizoen tot nu toe twee keer voor United heeft gespeeld", verwijzen the Red Devils naar de geringe speeltijd van de middenvelder onder manager Erik ten Hag.

Geen succes

Van de Beek werd medio 2020 aangetrokken door Manchester United, dat maximaal 44 miljoen euro overmaakt naar Ajax. Mede door blessureleed groeide hij op Old Trafford nooit uit tot een vaste waarde. Van de Beek werd tussendoor zelfs even verhuurd aan Everton.

Ook de komst van Ten Hag als nieuwe manager in 2022 bracht geen verandering in de situatie van Van de Beek. De middenvelder toonde zich afgelopen zomer nog wel strijdbaar na een absentie van een halfjaar vanwege blessureleed. Desondanks ligt zijn toekomst voorlopig buiten Engeland, waar hij overigens nog vastligt tot medio 2025.

Nieuwe uitdaging

Van de Beek komt binnen bij de huidige nummer zes van de Bundesliga. De subtopper heeft zich inmiddels verzekerd van overwintering in de Conference League en komt in de tussenronde uit tegen de Belgische koploper Union Sint-Gillis.

