â€˜Van de Beek is dringend nodig hier, hij kan naast GÃ¶tze bepalend wordenâ€™

‘Van de Beek is dringend nodig hier, hij kan naast Götze bepalend worden’

Donny van de Beek kiest met Eintracht Frankfurt voor een nieuwe kans als voetballer. De van Manchester United afkomstige middenvelder komt bij een subtopper in de Bundesliga terecht, een club die tevens uitkomt in de tussenronde van de Conference League. Voetbalzone maakte in afwachting van zijn debuut voor Frankfurt een rondje langs mensen die Eintracht goed kennen en weten wat Van de Beek in Duitsland kan verwachten.

Door Rian Rosendaal

"Donny van de Beek is dringend nodig bij Eintracht", concludeert Christopher Michel, die de club op de voet volgt voor Sport1. "Want twee belangrijke spelers, Ellyes Skhiri en Farés Chaibi, zullen wekenlang ontbreken vanwege hun deelname aan de Afrika Cup. Bovendien beëindigt aanvoerder Sebastian Rode deze zomer zijn carrière en is hij momenteel niet fit. Eintracht heeft daarom dringend nieuwe spelers nodig centraal op het middenveld."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Nieuwe kans

"In Frankfurt hebben veel spelers wiens carrières in het slop zaten de weg naar hun oude niveau gevonden. Eintracht huurt Van de Beek en heeft tevens de optie om hem voor nog geen 10 miljoen euro te kopen. Het gaat dus om een grote transfer uit de koker van sportief directeur Markus Krösche. Van de Beek moet er direct staan", geeft Michel mee aan de kersverse aanwinst. "Hij zou naast Mario Götze en Hugo Larsson een bepalend figuur kunnen worden op het middenveld van Eintracht."

Donny van de Beek gaat samenspelen met Mario Götze.

René van supportersplatform Eintracht Podcast verwacht dat Van de Beek in een warm bad terechtkomt in Frankfurt. "Wat hij kan verwachten is geweldige steun van de aanhang van Eintracht. Of het nu een thuis- of uitwedstrijd is, iedere wedstrijd is uitverkocht." Het Deutsche Bank Park van die Adler biedt plaats aan 56.500 bezoekers. Het gemiddelde toeschouwersaantal ligt dit seizoen op 56.157. Een flinke verbetering ten opzichte van de jaargang 2022/23, toen het gemiddelde in de thuishaven van Frankfurt nog op 50.102 lag. Wel moet worden aangemerkt dat Frankfurt de capaciteit van het stadion heeft uitgebreid.

Van de Beek gaat in Frankfurt deel uitmaken van een vrij jonge selectie. Volgens Transfermarkt ligt de gemiddelde leeftijd dit seizoen op 24,6 jaar. "Het is een jonge ploeg met het nodige toekomstperspectief. Al moet worden gezegd dat de seizoensstart niet geweldig was." Frankfurt bezet momenteel de achtste plaats in de Bundesliga, een plaats lager dan vorig seizoen, toen men als zevende eindigde. "Het kan nog steeds een goed seizoen worden, als de problemen wat betreft de spitspositie en centraal achterin spoedig worden opgelost."

Met Nagelsmann gewerkt

De geboren Nijkerkervener krijgt te maken met Dino Toppmöller, de 43-jarige coach die als speler een verleden heeft bij Eintracht. Zijn vader Klaus steeg met Bayer Leverkusen naar grote hoogten in het seizoen 2001/02. Het slotakkoord was echter dramatisch, want na het verspelen van de landstitel werden ook de finale van de beker en de Champions League verloren. "Dino is vooral bekend van zijn tijd bij het Luxemburgse Dudelange, waarmee hij in de Champions League speelde. En hij was assistent van Julian Nagelsmann bij Bayern. Ik mag hem wel. Hij geeft altijd eerlijk antwoord, is kritisch naar zichzelf en spelers krijgen kansen als ze zich bewijzen op de training."

Van de Beek krijgt te maken met de nog jonge trainer Dino Toppmöller.

Eintracht Podcast verwacht echter geen wonderen van Toppmöller junior in het nieuwe jaar. "Het elftal is simpelweg niet in balans. Eintracht mist een echte afmaker en er zijn maar drie centrumverdedigers van niveau. Tel daarbij op dat er ook maar twee verdedigende middenvelders zijn die kwaliteit toevoegen. In de eerste seizoenshelft werd bij het roteren, wat noodzakelijk was, heel duidelijk dat er kwaliteit ontbreekt. En met de tussenronde in de Conference League komen er alleen maar meer wedstrijden bij. Zonder een aanwinst in elke linie zal het een loodzware opdracht worden."

Frankfurt begint waarschijnlijk niet als favoriet aan het Europese tweeluik met Union Sint-Gillis, onlangs nog met 2-1 te sterk voor Liverpool. "Die zijn dominant in de Belgische competitie en zitten echt in een flow. Daar is Eintracht heel ver van verwijderd. Ik vertrouw erop dat de technische staf met een goed tactisch plan komt voor deze wedstrijden. Aan de andere kant betwijfel ik of de spelers dan een topprestatie zullen leveren, zeker ook gezien het feit dat drie of vier spelers in januari zullen deelnemen aan de Afrika Cup."

Freelance journalist Marius Epp, die werkt voor onder meer de Frankfurter Allgemeine, acht Toppmöller in staat om met Eintracht te zegevieren tegen Union. "Zijn manier van werken lijkt sterk op die van Nagelsmann, zijn oude baas. Toppmöller staat voor snel, verticaal en aanvallend voetbal. Daar zou Van de Beek van kunnen profiteren." Epp ziet de Europa League-winnaar van 2022 ook zeer wisselvallig presteren. "Goede wedstrijden worden afgewisseld met slechte wedstrijden. Aan het einde van de eerste seizoenshelft ging het wel steeds beter en Eintracht gaat als nummer zes in de Bundesliga de winterstop in."

Eintracht heeft hondstrouwe fans die de club door dik en dun steunen.

Hondstrouwe fans

Zoals bij alle clubs het geval is, beleeft ook Eintracht goede en slechte tijden. Aan de steun van de supporters zal het volgens Epp in ieder geval niet liggen. "Eintracht heeft een van de grootste en meest loyale supportersgroepen in Duitsland. In de laatste vijf jaar heeft de club een ware transformatie doorgemaakt. Van middenmoter naar een ploeg die steevast in de top zes eindigt. Eintracht wist daarnaast de DFP-Pokal en de Europa League te winnen en heeft dus laten zien dat men in staat is om prijzen te veroveren."

Zie jij Donny van de Beek slagen bij Eintracht Frankfurt? Ja Nee Stem Zie jij Donny van de Beek slagen bij Eintracht Frankfurt? Ja 72% Nee 28% Totaal aantal stemmen: 957 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties