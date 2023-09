‘Van de Beek heeft kwaliteiten om een topspeler voor Manchester United te zijn’

Donderdag, 28 september 2023 om 22:11 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:27

Daley Blind is van mening dat Donny van de Beek de kwaliteiten heeft om een topspeler voor Manchester United te zijn. Dat laat de verdediger van Girona weten in een interview met The Athletic. De middenvelder kent vooralsnog geen gelukkige periode in Engeland, maar Blind ziet desondanks perspectief. "Donny is een echte nummer 10 en er zijn niet veel teams in het topvoetbal die met een 10 spelen."

Van de Beek en Blind waren ploeggenoten bij Ajax, voordat eerstgenoemde in 2020 voor 39 miljoen euro naar Man United vertrok. De middenvelder, die zich met Ajax onder huidig United-manager Erik ten Hag liet gelden in de Champions League, kwam met hoge verwachtingen aan op Old Trafford. De Nijkerkervener heeft zijn belofte, mede door blessureleed, echter nog niet in kunnen lossen. Zo liep hij in januari dit jaar een zware knieblessure op in het duel met Bournemouth. Dat kostte hem het restant van afgelopen seizoen.

Blind steekt hem een hart onder de riem. "Donny is een heel goed persoon en een hele goede speler, maar zware blessures zijn een probleem voor hem geweest. Het kan moeilijk zijn om daarvan terug te komen. Donny is een echte nummer 10 en er zijn niet veel teams in het topvoetbal die met een 10 spelen. Ik denk dat hij zich ook kan aanpassen aan nieuwe posities, mits hij daar de tijd voor krijgt. Hij heeft de kwaliteiten om een topspeler voor Manchester United te zijn, maar United wacht op niemand."

Dit seizoen lijkt Van de Beek ook niet op gek veel speeltijd te hoeven rekenen. De middenvelder speelde in de voorbereiding nog regelmatig mee met United, maar in de Premier League kwam hij nog niet in actie. In de Champions League zal dat hoe dan ook niet het geval zijn, daar Ten Hag besloot hem niet op te nemen in zijn selectie voor dat toernooi. Afgelopen dinsdag maakte Van de Beek zijn eerste officiële minuten van het seizoen. Tijdens het EFL Cup-duel met Crystal Palace mocht hij twintig minuten voor tijd opdraven. De eindstand was toen al bereikt (3-0).