Van de Beek en nog 14 man genoemd in ‘big clearout’; vijf man vertrekt sowieso

Zaterdag, 22 april 2023 om 15:34 • Tom Rofekamp

De selectie van Manchester United staat voor een heuse metamorfose. Volgens The Guardian twijfelt Erik ten Hag over de toekomst van minimaal vijftien contractspelers, waaronder Donny van de Beek. Met de vrijgekomen ruimte wil Ten Hag zijn selectie van een kwaliteitsimpuls van buitenaf voorzien. Ook Wout Weghorst lijkt te moeten vrezen.

Jadon Sancho, Anthony Martial en Harry Maguire. Het zijn de drie namen die The Guardian in de kop gebruikt van het stuk waarin bijna de helft van de United-selectie onder de loep ligt. Net als Victor Lindelöf, Scott McTominay, Fred, Anthony Elanga, Dean Henderson, Brandon Williams en Van de Beek is het drietal hun toekomst niet zeker op Old Trafford. Ten Hag wil de selectie grondig renoveren en van kwantiteit overgaan naar kwaliteit.

Er moet zowel salaris- als transferbudget vrijkomen en Van de Beek staat op de nominatie daar mede voor te zorgen. De Nijkerkervener kwam tweeënhalf jaar geleden voor veertig miljoen euro over van Ajax en wist eigenlijk nooit een basisplek te veroveren. Alex Telles, Hannibal Mejbri, Eric Bailly, Phil Jones en Axel Tuanzebe lijken Old Trafford sowieso te gaan verlaten. Telles, Mejbri en Bailly worden momenteel verhuurd, terwijl laatstgenoemde duo een aflopende verbintenis heeft.

Weghorst wordt net als Marcel Sabitzer gehuurd, maar maakt minder kans op een langer verblijf dan de Oostenrijker. De Nederlander maakte nog niet één competitiegoal en wordt de afgelopen weken steevast naar de bank verwezen. Sabitzer bewijst echter regelmatig zijn waarde, waardoor Ten Hag serieus nadenkt over een definitieve overname. Daarvoor zullen wel aparte onderhandelingen gevoerd moeten worden: er is geen optie tot koop opgenomen in Sabitzers huurcontract.