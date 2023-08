Van de amateurs naar een Belgische profclub: ‘We trainen nu 6 keer per week’

Nederlandse voetballers zijn in alle uithoeken van de wereld te vinden, van de spotlights van de grote Europese competities tot de meer avontuurlijke dienstverbanden op andere continenten. In de rubriek Over de Grens spreekt Voetbalzone wekelijks met een speler die buiten de landsgrenzen actief is. Met deze keer aandacht voor Jamal van Helvoirt, die de overstap maakte van HMSH Onder 23 naar het Belgische Patro Eisden.

Hoe is je transfer tot stand gekomen?

"Ik trainde het afgelopen jaar vijf keer in de week bij Sportwereld Ntinoudis en op zaterdag speelde ik dan een wedstrijd. Dankzij Thanasi Ntinoudis kreeg ik in april de kans om op stage te komen bij Patro Eisden. Ik heb daar een oefenwedstrijd met de Onder 21 gespeeld. Na dit duel hoorde ik dat ik komend seizoen definitief kon overkomen. Dat was natuurlijk een geweldige kans en ik keek ernaar uit om daar de volle honderd procent te geven. Ik ben halverwege juli aangesloten bij de voorbereiding van de beloftenploeg, want ik ben nu negentien jaar oud. Bij HMSH was ik tijdens de tweede helft van het afgelopen seizoen al wel bij het eerste elftal aangesloten, dus ik ben het gewend om met oudere jongens te voetballen. Dat deed ik vroeger eigenlijk ook al."

Hoe waren de eerste weken bij je nieuwe club voor je?

"Die zijn zeker goed bevallen. We trainen zes dagen in de week, het is wel een hoog niveau. Bij HMSH trainde ik drie, vier keer in de week. In het begin deden we veel loopoefeningen om de conditie op peil te krijgen en inmiddels zijn we ook alweer veel met de bal bezig. Ik ben ook goed opgevangen door m’n ploeggenoten. Ze zijn sociaal, heel vriendelijk en kan goed met hen opschieten. Er zitten nog twee andere Nederlanders in mijn team. Met één jongen had ik na mijn stage ook direct al gelijk een goede klik. Over de faciliteiten bij de club ben ik ook goed te spreken."

Je traint zes dagen in de week, kun je jezelf in je vrije tijd ook een beetje vermaken?

"Jawel, we trainen vaak in de middag dus de avonden heb ik gewoon voor mezelf. Ik heb Maasmechelen ook al een beetje verkend. Het is wel een stuk kleiner dan Delft, waar ik woonde toen ik bij HSMH speelde. In september begint mijn school ook weer, ik ben momenteel bezig met een mbo-opleiding. In de ochtend heb ik dan school en ga ik daarna direct door naar mijn training."

Jullie zitten nu drie weken in de voorbereiding, heb je inmiddels ook al oefenduels gespeeld?

"Nee, nog niet. Ik heb op de tweede training een kleine blessure opgelopen. Ik ging door mijn enkel, dus ik heb de eerste oefenwedstrijden nog niet mee kunnen doen. Inmiddels ben ik weer hersteld en hoop ik snel mijn eerste minuten te maken. De competitie begint in september. Wij spelen in de hoogste beloftencompetitie, maar ploegen als Jong Anderlecht, Jong Genk en Jong Club Brugge zijn bijvoorbeeld wel weer actief in de Challenger Pro League, het tweede niveau van België, waarin ook de hoofdmacht van Patro Eisden speelt."

Van Helvoirt met zaakwaarnemer Ntinoudis.