Van Bronckhorst staat voor eerste trainersklus sinds ontslag bij Rangers

Giovanni van Bronckhorst is dicht bij een deal met Besiktas, zo melden onder meer verschillende Turkse media en 1908.nl. De voormalig trainer van Feyenoord kan in Istanboel de opvolger worden van Riza Calimbay.

Een akkoord tussen Besiktas en Van Bronckhorst is er echter nog niet. De oefenmeester wil namelijk Jean-Paul van Gastel meenemen als assistent-trainer. De coach van NAC mag echter niet weg van zijn huidige werkgever.

Besiktas zou zelfs bereid zijn een afkoopsom te betalen voor Van Gastel, maar het is nog maar de vraag of dat de club uit Breda kan overtuigen afscheid te nemen van zijn hoofdcoach. Van Gastel staat sinds dit seizoen onder contract bij NAC en maakt tot dusver een prima indruk.

De Parel van het Zuiden begon het seizoen nog met Peter Hyballa als hoofdtrainer, maar van hem werd na vijf wedstrijden afscheid genomen wegens tegenvallende resultaten en een 'samenwerking met de werkomgeving' die als 'onvoldoende' werd beschouwd.

"We geloven als directie niet dat die situatie nog te repareren is", zei Peter Maas, technisch directeur van NAC, daar destijds over. Na het ontslag van Hyballa stond Ton Lokhoff één wedstrijd voor de groep, alvorens Van Gastel het stokje overnam.

Sindsdien heeft NAC de weg omhoog gevonden. Sinds de aanstelling van de 51-jarige trainer in september wonnen de Bredanaars zeven wedstrijden en inmiddels vinden ze zichzelf terug op plek negen in de Keuken Kampioen Divisie.

Aan de samenwerking met Van Gastel komt nu dus mogelijk een einde. Van Bronckhorst wil hem meenemen naar Besiktas, wat voor Gio de eerste trainersklus kan worden sinds diens ontslag bij Rangers in november 2022.

Eerder stond Van Bronckhorst ook aan het roer bij het Chinese Guangzhou City en Feyenoord. Met de Rotterdammers won hij één landstitel, twee KNVB Bekers en was hij tweemaal de sterkste in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.

