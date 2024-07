Giovanni van Bronckhorst heeft beet en haalt Portugees international Rafa Silva naar Besiktas

Rafa Silva speelt de komende drie seizoenen voor Besiktas, zo maakt de club van trainer Giovanni van Bronckhorst bekend via de officiële kanalen. De 31-jarige Portugees komt transfervrij over van Benfica, namens wie hij in het afgelopen seizoen nog een belangrijke rol vertolkte.

De 25-voudig international van Portugal gaat bij Besiktas liefst 6 miljoen euro per jaar opstrijken. Rafa Silva kijkt uit naar zijn dienstverband in Turkije, zo laat hij weten via de clubwebsite. "Ik ben hier om prijzen te winnen. Daarnaast wil ik dat Besiktas weer de erkenning krijgt die het verdient. Daarom ben ik hierheen gekomen."

Besiktas mag in de handjes knijpen met de komst van Rafa Silva, daar de Portugees in het afgelopen seizoen in uitstekende vorm verkeerde bij Benfica. De ervaren aanvaller kwam liefst 4.372 minuten (52 wedstrijden) in actie onder Roger Schmidt. Daarin was Rafa Silva goed voor 22 doelpunten en 15 assists.

Rafa Silva is de derde grote aanwinst van Van Bronckhorst bij Besiktas. Eerder werd verdediger Gabriel Paulista (33) transfervrij opgepikt bij Atlético Madrid. Middenvelder Al-Musrati (28) werd voor 11 miljoen euro overgenomen van SC Braga. Transfermarkt schat de marktwaarde van Rafa Silva op zo’n 14 miljoen euro, maar Besiktas hoeft dus geen transfersom over te maken aan Benfica.

Rafa Silva speelde liefst acht seizoenen in het shirt van Benfica. In totaal speelde hij 326 officiële wedstrijden namens de Portugese topclub. Rafa Silva was daarin goed voor 94 doelpunten en 79 assists.

Besiktas zal Rafa Silva tijdens de start van de voorbereiding direct verwelkomen. De Portugees behoort niet tot de EK-selectie van bondscoach Roberto Martínez, daar hij twee jaar geleden heeft besloten te stoppen met interlandvoetbal.

Rafa Silva gaf destijds geen exacte reden voor het stoppen bij Portugal. “Dit is voor mij een oprecht en correct besluit op dit punt in mijn carrière. Ik hoop dat mijn persoonlijke overwegingen door iedereen worden gerespecteerd.”

