Van Bommel is boos om beslissing en ziet competitievervalsing in België

Vrijdag, 21 april 2023

Komende zondag staat de laatste speelronde van de Belgische Jupiler Pro League op het programma. Normaal gesproken komen alle teams dan tegelijkertijd in actie. De wedstrijd tussen STVV en Royal Antwerp is echter verplaatst naar een ander tijdstip dan de rest van de ontmoetingen. De beslissing, die pas maandagmiddag werd genomen, zet kwaad bloed bij Antwerp-trainer Mark van Bommel.

De wedstrijd zou eerst gespeeld worden om 18.30 uur, maar begint nu al om 13.30 uur. Dit heeft te maken met het feit dat het treffen nergens meer om gaat, en de televisiekijker zo meer voetbal kan aanschouwen. Van Bommel liet vrijdagmiddag op de persconferentie weten dat hij het een onbegrijpelijke beslissing vindt. “Het is gewoon competitievervalsing. Het maakt niet uit of Antwerp en STVV wel of niet voor iets spelen.”

De Limburgse oefenmeester vindt dat alle wedstrijden op de laatste speeldag tegelijk gespeeld moeten worden. “Ons resultaat eerder op de dag zorgt voor een andere dimensie bij de clubs die rondom ons staan. Alle wedstrijden van de laatste twee speeldagen horen gewoon gelijktijdig door te gaan.” De voormalig trainer van PSV en VfL Wolfsburg vindt het vooral vervelend voor de fans die van plan waren om naar het stadion te komen. “Als je het verzet, dan niet een week op voorhand. Wat doet dat met de supporters, denk je? Zonder onze fans zijn we nergens.”

Ook de club uit Sint-Truiden is niet blij met de wijziging van het aanvangsuur. “Ik heb gisteren nog een mail gekregen van iemand die al meer dan zestig jaar seizoenkaarthouder is bij ons. Hij had ervoor gezorgd dat zijn familiefeest in de middag kon plaatsvinden zodat hij daarna naar het stadion kon komen voor de wedstrijd. Zulke mensen kunnen er nu uiteindelijk toch niet bij zijn. We worden daar als club niet blij van, maar we proberen er het beste van te maken”, liet Bert Stas, brandmanager bij STVV, weten tegenover de VRT.