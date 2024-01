Van Bommel bereikt halve finale dankzij Janssen en baalt van absentie Vermeeren

Royal Antwerp heeft zich geplaatst voor de halve finale van de Croky Cup. De ploeg van trainer Mark van Bommel won mede dankzij een dubbelslag van Vincent Janssen met 2-3 van OH Leuven. Antwerp neemt het in de halve finale op tegen KV Oostende, dat in zijn kwartfinale afrekende met RWD Molenbeek.

Bijzonderheden:

De halve finale was na twee minuten spelen nog zeer ver weg voor Antwerp. Na balverlies van Arbnor Muja kreeg Leuven direct zijn eerste kans. Youssef Maziz ontving de bal en krulde de bal fraai over Senne Lammens heen in het doel: 1-0.

Toch zou Antwerp de stand al zeer snel gelijktrekken. Voormalig sc Heerenveen-ster Chidera Ejuke, die in prima vorm verkeert, was te behendig voor de verdediging van de thuisploeg en werd na een dribbel in de zestien neergehaald door Siebe Schrijvers: strafschop. Janssen nam zijn verantwoordelijkheid en schoot hard en hoog door het midden raak: 1-1.

Na ruim een kwartier spelen pakte Antwerp zelfs de voorsprong. Na een sterke actie bereikte Mandela Keïta Janssen, die opkeek en vanaf een meter of twintig een onhoudbaar schot loste: 1-2. Antwerp was heer en meester en kon dan ook met een goed gevoel rusten.

Leuven begon nog sterk aan het tweede bedrijf, maar moest al snel de derde treffer van de avond incasseren. Na een misverstand tussen Leuven-goalie Tobe Leysen en linksback Ewoud Pletinckx kreeg Zeno Van Den Bosch een niet te missen kans voor een leeg doel: 1-3.

Het slotakkoord werd gespeeld door Mathieu Martens. De aanvoerder van Leuven schoot uit een lastige hoek knap raak: 2-3. Het werd nog even spannend voor Antwerp – Martens kwam nog dicht bij de gelijkmaker – maar the Great Old hield stand en bekert zo verder.

Vermeeren

Van Bommel kon niet beschikken over Arthur Vermeeren, die een transfer naar Atlético Madrid nadert. Om geen onnodige risico's te lopen met het achttienjarige toptalent deed hij niet mee tegen Leuven. "Dat is een keuze op clubniveau", vertelde de oefenmeester voor de aftrap tegenover Sporza.

"Als je Arthur een beetje kent, wil hij altijd en overal spelen. En ook ik had hem graag opgesteld. Naar mijn weten is de transfer ook nog niet helemaal rond, maar de clubs willen geen risico's nemen, dat begrijp ik."

Van Bommel baalt van het aanstaande vertrek van Vermeeren, maar is er niet verrast over. "Vanaf de eerste minuut dat hij op het veld stapte, wist ik dat dit op een dag zou gebeuren. Dat het net nu gebeurt, is wel vervelend voor ons. Voor Arthur is het een hele goede stap. Een die ik hem ook gun. Ik heb hem een paar keer gesproken en het lijkt me ook wel een club die bij hem past."

