Marco van Basten gelooft niet dat goal van Romelu Lukaku wordt afgekeurd tijdens België - Roemenië: ‘Dit is ridicuul!’

Marco van Basten heeft zich zaterdagavond in Studio Fussbal opgewonden over de buitenspelgoal van Romelu Lukaku. De Belgische spits dacht zijn land op voorsprong te hebben gezet, maar werd voor de derde keer dit EK teruggefloten.

Lukaku werd na ruim een uur spelen gelanceerd tegen de Roemenen. De oersterke spits rondde beheerst af, maar zag voor de derde keer dit EK een doelpunt worden afgekeurd wegens buitenspel. Het bleek minimaal.

"Het gaat om een halve millimeter, een pink", begint van Basten. "Normaal moet een bal in zijn geheel over de lijn zijn voor een doelpunt. Als aanvaller zou je ook in zijn geheel achter de verdediging moet zijn om buitenspel te staan. Dat zou vrij logisch zijn, toch?"

"Dit is ridicuul", gaat Van Basten verder. "Het is een hele verdedigende manier van een regel maken. Dat wordt al twintig of dertig jaar gezegd, maar de FIFA en de UEFA luisteren niet! Ik weet niet wat ze in hun oren hebben, maar ze begrijpen het niet."

"Er zijn honderden mensen die dit al hebben aangegeven. Iedereen is blij met een offensieve regel. We zijn nu steeds verder aan het gaan, waarom wordt die regel niet herzien? Bij de Albert Heijn kijken ze ook wat werkt en wat niet werkt en daar sturen ze op."

Over Lukaku

Van Basten vindt Lukaku een 'goede spits'. "Hij is altijd aanwezig in de zestien en maakt goed gebruik van zijn lichaam. Hij heeft goede acties waarbij hij zijn lichaam gebruikt om de tegenstander af te schermen."

"Het is natuurlijk wat ongelukkig dat al zijn doelpunten worden afgekeurd, maar hij is wel overal bij betrokken. Als spits word je daar niet vrolijk van als alle drie je goals zijn afgekeurd."