Van Basten sabelt Ajacied neer: ‘Die jongen is echt niveau-Cambuur’

Maandag, 4 september 2023 om 22:20 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:28

Marco van Basten oordeelt vernietigend over een aantal spelers bij Ajax. De oud-wereldspits van het jaar is totaal niet onder de indruk van de aankopen van directeur voetbalzaken Sven Mislintat, maar is ook kritisch op spelers die doorgestroomd zijn uit de jeugdopleiding. "Devyne Rensch, dat is echt niveau-Cambuur", aldus Van Basten bij Rondo.

Van Basten kreeg pijn aan zijn ogen van de wedstrijd Fortuna Sittard - Ajax (0-0). "De tweede helft heb ik naar Max Verstappen gekeken. Dat vond ik gewoon leuk, en Ajax vind ik niet leuk meer. Donderdag (0-1 verlies tegen Ludogorets, red.) heb ik de tweede helft een filmpje gepakt. Voetbal moet leuk zijn, en als ik Ajax zie, vermaak ik me niet meer."

Dat ligt volgens Van Basten maar aan één ding. "De kwaliteit van de spelers is gewoon niet goed genoeg. Dan kun je trainen of iedereen de schuld geven, maar er moet meer kwaliteit op het veld komen. Mislintat is daar niet toe in staat gebleken met alle aankopen die zijn gedaan. Dan zeggen ze dat ze ook spelers uit de jeugd hebben. Rensch, dat is echt niveau-Cambuur. Die gaat constant in de fout, hier ook bij dat penaltymoment." Rensch greep te laat in en maakte een overtreding op Tijjani Noslin, die de penalty vervolgens over schoot.

"Dat heeft Rensch nu al een jaar lang. Hij is elke keer de dupe van misverstandjes. En ze hebben nu Anton Gaaei gekocht, ik denk dat hij niet veel beter is..." Van Basten vindt het niet te snel om te oordelen. "Je ziet vrij snel of iemand comfortabel is aan de bal, of iemand de bal wil hebben, dan is het vaak wel een goede voetballer. Niemand bij Ajax wil de bal hebben."

"Josip Sutalo is een goede speler, die is comfortabel in wat-ie doet. Dat zie je gelijk", vervolgt Van Basten. "Maar die linksbuiten die ze hebben gehaald (Carlos Forbs, red.)... daar is veertien miljoen euro betaald. Die heeft in het tweede gespeeld bij Manchester City, meer niet. Hoe kom je erbij om zoveel uit te geven? Zo heb je er nog een paar. Jorrel Hato is dan een goede, maar Kenneth Taylor... Dat is geen niveau-Ajax. Dat zijn wel Ajax-jongens, maar ja..."