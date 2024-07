Van Basten na Roemenië - Nederland: ‘De man leert snel, heel snel! Dat is prettig’

Marco van Basten heeft genoten van het optreden van Cody Gakpo tegen Roemenië (0-3 winst). De analist van de NOS zag de linksbuiten van het Nederlands elftal samen met Donyell Malen de absolute uitblinkersrol opeisen.

"De beste op het veld? Malen, die twee keer scoort als invaller, en Gakpo was natuurlijk beslissend. Die twee zou ik als eerst noemen", aldus Van Basten. Gakpo maakte de prachtige eerste treffer en bereidde de tweede goal voor met een assist vanaf de achterlijn.

Van Basten was na de wedstrijd tegen Frankrijk (0-0) kritisch op Gakpo, die een moment voorbij liet gaan om een hakballetje te geven op Jeremie Frimpong. Laatstgenoemde zou daardoor vogelvrij komen te staan.

"Maar de man leert snel", zegt Van Basten na de wedstrijd tegen Roemenië. "De man leert echt snel. Het was dit moment tegen Frankrijk waarvan ik zei: hij moet hem nu hakken. Dat deed hij dus niet."

"Maar nu vandaag is hij bij de les", zegt Van Basten, die Gakpo op het juiste moment een hakje zag geven op Joey Veerman. "Hoppa, en deze moet hij maken met binnenkant voet. Maar de man leert snel, dat is heel prettig om te zien."

Situatie 1: Gakpo verzuimt tegen Frankrijk om Frimpong met een hakje vrij te zetten. Situatie 2: Gakpo geeft tegen Roemenië het perfecte hakje op Veerman.

Bart Vriends, die eveneens aanwezig is in het praatprogramma NOS Studio Fußbal, is onder de indruk van Gakpo. "Bij Gakpo is elke bal die hij krijgt aan de linkerkant van het veld gevaarlijk, omdat hij met zijn rechterbeen naar binnen kan passeren", zegt Vriends, die van Sparta Rotterdam is overgestapt naar Adelaide United.

Op rechts heeft Nederland niet zo'n speler als Gakpo, ziet Vriends. "Dat we dat aan de andere kant niet hebben blijft wel jammer. Dat zou ons nog een extra wapen geven. Er zijn wel vijf of zes spelers die daar kúnnen spelen, maar eigenlijk liever niet."

Van Basten: "Je hebt dan eigenlijk een linkspoot nodig hè?" Vriends: "Ja, maar die hebben we op dit moment gewoon niet."

