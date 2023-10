Van Basten: ‘Hij heeft na 12 jaar in de Ajax-jeugd géén idee wat hij moet doen!’

Marco van Basten ziet dat Brian Brobbey 'geen idee' heeft hoe hij moet afwerken. De voormalig wereldspeler van het jaar is in Rondo op Ziggo Sport zeer kritisch op de 21-jarige spits van Ajax, die tegen PSV (5-2 verlies) meerdere grote kansen om zeep hielp.

Brobbey miste al in de derde minuut een enorme kans een-op-een met doelman Walter Benítez, die de bal op zich geschoten kreeg. Verderop in de eerste helft scoorde Brobbey in een vergelijkbare situatie wél, al zat daar enig fortuin bij.

"Ik weet langzamerhand hoe ik moet afwerken, maar hij... Hij heeft dus twaalf jaar lang in de opleiding gezeten bij Ajax, en hij heeft nog geen één idee wat hij moet doen als hij een-op-een met de keeper komt", zegt Van Basten.

De voormalig topspits haalt uit naar de jeugdopleiding van Ajax. "Ik vind het echt ongelooflijk. Terwijl Ajax jaar in, jaar uit zegt: kijk onze opleiding eens goed zijn."

Volgens Van Basten is het geen hogere wiskunde. "Als je deze jongen elke dag training geeft... Een-op-een met de keeper, van de linkerkant, van de rechterkant en ga maar door. Dan weet hij op een gegeven moment wel wat hij moet doen."

"Als deze jongen vanaf zijn achtste wekelijks traint op een-op-een-situaties... Alleen maar met de bal, met de bal, met de bal. En dan op een gegeven moment... Dit is op zich niets bijzonders, hier hoeven geen bijzondere trainers bij te komen."

Van Basten ziet wel potentie in Brobbey. "Wat is daar gebeurd? Deze jongen heeft fysieke kwaliteiten, hij kan ook voetballen, maar dat laatste stukje dat hem goed zou maken is niet te bekennen...."