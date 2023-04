Van Basten gelooft in enorme stunt ‘Je kan in vier minuten twee goals maken’

Woensdag, 19 april 2023 om 20:50 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:02

Marco van Basten heeft vertrouwen in een goede afloop voor Bayern München. De ploeg van trainer Thomas Tuchel neemt het woensdagavond op tegen Manchester City, dat het heenduel met liefst 3-0 wist te winnen. Bayern heeft dus een enorme berg te beklimmen om de halve finales van de Champions League alsnog te bereiken, maar Van Basten denkt dat het kan.

"Je kan in vier minuten twee goals maken", stelt de analist in de voorbeschouwing op het topduel bij Ziggo Sport. "Je moet zorgen dat je in die marge komt. Drie is een hoop, maar als je er in het eerste uur al eentje scoort, wordt het al close. Dat zag je gisteren (dinsdag, red.) ook bij Napoli. Ze maken uiteindelijk laat een 1-0 (1-1, red.) en dan heb je nog maar één goal te gaan."

Marco van Basten acht Bayern ???????? ???????????????? ?? 'Je kan in 5 minuten 2 goals maken...' Is het nog mogelijk voor Bayern München? ??#ZiggoSport #UCL #FCBMCI pic.twitter.com/XevyThwddV — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 19, 2023

Presentator Wytse van der Goot vraagt of de 3-0 uit het heenduel de krachtsverhoudingen goed weergaf. "Nee", antwoordt Van Basten. "Ik vond de wedstrijd eigenlijk gelijk opgaan, in het eerste uur zeker. Maar in het laatste half uur bleek Dayot Upamecano wel erg kwetsbaar." De centrumverdediger leidde door balverlies de 2-0 van Bernardo Silva in, terwijl veel passes van de Fransman gedurende de wedstrijd niet aankwamen. "Dat werd goed uitgebuit door City."

"De rest vond ik redelijk goed, maar ook bij Bayern presteerden er een aantal echt onder de maat. Upamecano, maar ook Musiala en Gnabry. En ook de linksback, Davies. Zij vier waren allemaal slecht." Bayern kent een bijzonder matige fase in het seizoen en kwam in zijn laatste vier duels slechts driemaal tot scoren. Wel heeft trainer Thomas Tuchel weer de beschikking over de van een blessure herstelde Eric Maxim Choupo-Moting, die direct in de basis staat.