Van Basten ergert zich aan KNVB: ‘Het is idioot! Waarom mag ik dit niet weten?’

Dinsdag, 14 november 2023 om 10:18 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:08

De blessures van Brian Brobbey en Steven Bergwijn vallen mee, zo schrijft Tim van Duijn, Ajax-watcher namens Voetbal International, op X. De aanvallers meldden zich maandag nog in Zeist voor de komende interlandperiode van het Nederlands elftal, maar moesten na medisch onderzoek uiteindelijk afhaken. Marco van Basten liet maandagavond bij Rondo weten zich te ergeren aan de KNVB, dat geen details over de blessures bekendmaakte.

Van Duijn schrijft dat Ajax-supporters zich geen zorgen hoeven te maken over de blessures van Brobbey en Bergwijn. De verwachting is dat ze snel weer aan zullen haken bij de selectie van trainer John van ‘t Schip.

Bondscoach Ronald Koeman riep voor de EK-kwalificatieduels van Oranje met Ierland en Gibraltar drie Ajacieden op. Jorrel Hato is door het afhaken van zijn ploeggenoten nu nog de enige overgebleven Ajax-speler in de selectie. Als vervanger van Brobbey en Bergwijn werd Thijs Dallinga, die dit seizoen goed op schot is namens Toulouse, opgeroepen.

Nederland staat momenteel tweede in Groep B van de kwalificatiereeks. Bij een zege op Ierland óf Gibraltar zijn Oranje en Koeman zeker van deelname aan het Europees kampioenschap, dat in de zomer van 2024 in Duitsland plaatsvindt.

Ergernis Marco van Basten

De KNVB weigerde maandagavond duidelijkheid te verschaffen over de blessures van Brobbey en Bergwijn. De voetbalbond schreef in een persbericht enkel dat het tweetal na medisch onderzoek niet inzetbaar bleek tijdens de komende interlandperiode.

Marco van Basten begrijpt echter niet waarom de KNVB niet meer details bekendmaakte. "Waarom mag ik niet weten waarom Bergwijn en Brobbey er niet bij zijn?, vroeg Van Basten zich hardop af bij Rondo. “Je hebt je te houden aan de privacywetgeving. Je mag niet zomaar medische gegevens over iemand naar buiten brengen”, antwoordde presentator Wytse van der Goot.

“Medische gegevens...”, brieste Van Basten. “Je kunt het toch gewoon zeggen als iemand last van zijn knie, enkel of rug heeft. Waar zijn we mee bezig, joh! Waar slaat dit op? Gaan we niet een beetje raar doen nu? Het is ook nog slecht, want nu kan iedereen dingen gaan verzinnen. Ik vind het echt idioot", gaf de analist aan.

Ziggo Sport heeft maandagavond nog navraag gedaan bij de KNVB naar de aard van de mogelijke blessures, maar de voetbalbond liet weten wegens de privacywetgeving te hebben gekozen voor het uitgebrachte persbericht. De Algemene Verordening Gegevensbescherming is een Europese Privacywet. De AVG is ingevoerd om onze privacy beter te beschermen. De AVG dwingt bedrijven en organisaties zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens van klanten, personeel of andere personen.