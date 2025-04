Van Basten en Youri Mulder zijn eensgezind over cruciaal moment uit Dortmund - FC Barcelona

Borussia Dortmund mag bij rust in de Champions League-return tegen FC Barcelona nog dromen van een wondercomeback. De Duitsers, die een 4-0 achterstand goed moeten maken uit het heenduel, gingen na 45 minuten met een 1-0 voorsprong de rust in. Marco van Basten en Youri Mulder zijn het in de studio van Ziggo Sport volledig eens over het meest opmerkelijke moment uit de eerste helft.

FC Barcelona kwam al vroeg in de wedstrijd op achterstand. In het zestienmetergebied haalde doelman Wojciech Szczesny Dortmund-middenvelder Pascal Groß neer, waarna arbiter Maurizio Mariani resoluut naar de stip wees.

Serhou Guirassy ging achter de bal staan en schoot met een panenka raak door het midden: 1-0. "Als-ie erin gaat is het goed, maar het is wel risicovol genomen", aldus Van Basten.

Van Basten heeft wel twijfels bij de gegeven strafschop. "Groß tikt die bal gewoon weg, die gaat eigenlijk uit", aldus de oud-topspits. "Hij raakt hem expres nog even aan en vervolgens weet hij dat hij die bal nooit meer maken. Dat is het lastige."

Toch vindt Van Basten het een terechte penalty. "Die keeper komt niet helemaal slim uit. Het is een gezochte penalty vind ik, maar de keeper raakt hem natuurlijk wel."

Mulder is korter van stof en zegt alleen: "Eens. Het is inderdaad een penalty."

Barcelona maakte een zwakke indruk op Van Basten. "Ze waren absoluut niet bij de les", aldus Van Basten, die een voorbeeld uit de dertigste minuut aanhaalt. Raphinha nam de bal met veel ruimte voor zich tot tweemaal toe slecht aan. "Hij kan anders zo naar de goal van Dortmund."