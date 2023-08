Van Basten en Gullit lovend: ‘Zonder hem is Ajax een droge gehaktbal zonder jus’

Donderdag, 24 augustus 2023 om 21:04 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:08

Marco van Basten en Ruud Gullit zijn onder de indruk van het optreden van Mohammed Kudus. De middenvelder annex aanvaller van Ajax scoorde in de eerste helft van het Europa League-duel met Ludogorets (0-3 ruststand) tweemaal en deed dat op fraaie wijze.

“Hij zorgt ervoor dat er iets gebeurt en het is een geweldige speler”, concludeert Gullit in de studio van Ziggo Sport na afloop van het eerste bedrijf. “We zeiden al voor de wedstrijd dat hij niet weg moet. Er gaat dreiging van hem uit en hij durft te voetballen. Hij zorgt ervoor dat je kan doorvoetballen, waardoor je ook weer ruimte voor anderen creëert. Het is een speler die je nodig hebt. Zonder hem is Ajax een droge gehaktbal zonder jus.”

Van Basten sluit zich volledig aan bij zijn collega. “Ik vind wel dat hij de beste is. Zijn houding is wel wat te zelfverzekerd, maar dat is het type voetballer. Hij heeft ook wel momentjes dat hij heel rustig is aan de bal, waardoor je denkt: schiet eens op man. Maar het is wel een rasvoetballer”, besluit de oud-spits.

Kudus zette in de vijftiende minuut van het Europa League-duel met een geplaatst schot vanaf de rand van het zestienmetergebied de 0-1 voorsprong op het scorebord. Enkele minuten later verdubbelde hij ook de voorsprong na een zeer fraaie aanval over meerdere schijven. Uiteindelijk had Kenneth Taylor de beslissende pass in huis op Kudus, die van dichtbij en op subtiele wijze afrondde: 0-2. In de veertigste minuut maakte Brian Brobbey er 0-3 van door een voorzet van Owen Wijndal binnen te koppen.