Van Basten: ‘De ene keer kan hij er niets van en vervolgens is hij de koning’

Marco van Basten heeft maandagavond in Rondo andermaal een oordeel geveld over Brian Brobbey. De spits van Ajax was zaterdagavond tegen Heracles Almelo (2-4) twee keer trefzeker en staat nu op dertien goals dit Eredivisie-seizoen.

"Ik vind dat Brobbey het goed doet, maar ik vind ook dat we een klein beetje aan het overdrijven zijn", stelt Van Basten. "Het gaat teveel van: hij kan er niks van en vervolgens is hij de koning. Hij staat nog niet bovenaan de topscorerslijst. Hij doet het goed bij Ajax, want die ploeg loopt niet, maar hij krijgt behoorlijk veel kansen."

"Hij heeft een goed gemiddelde qua kansen, maar het rendement kan omhoog", aldus Van Basten. "Het is een jongen met genoeg kwaliteiten, maar ik vind dat hij technisch gezien beter had moeten zijn als hij twaalf jaar lang in de jeugdopleiding van Ajax heeft gezeten."

Ook de fitheid komt ter sprake. "Ik vind dat hij nog veel fitter zou moeten zijn. Je moet niet groot zijn, je moet veel lopen. Ik krijg de indruk dat hij vaak snel vermoeid is. Ik kijk omhoog, wil een topper hebben. Ik wil graag een goed Ajax en een goede spits, die ook internationaal presteert. Dan moet je hoog in de boom zitten."

Van Basten ziet ook genoeg kwaliteiten die Brobbey bezit. "Hij is sterk en gretig en scoort makkelijker dan in het begin van het seizoen", aldus de oud-spits. "Maar dat betekent niet dat hij beter kan voetballen. Je ziet dat hij de bal niet meteen de baas is."

"Wat hij laat zien dat kan hij, dat weet je. In het begin was hij misschien een beetje nerveus of had hij pech, want onder Ten Hag kwam hij vaak als invaller binnen de lijnen en was hij ook waardevol. Het vertrouwen dat je nodig hebt als spits dat heeft hij nu."

Oranje

Vervolgens komt de vraag op tafel wie de eerste spits van Oranje moet worden op het EK. "Ik vind hem (Brobbey, red.) de beste spits van Nederland op dit moment", aldus Van Basten. "Memphis is geen klassieke spits. Dat is een aanvaller die kan scoren. Brobbey is echt een centrumspits."

"Memphis is absoluut een goede speler, dat heeft hij in het verleden vaak genoeg laten zien in het Nederlands elftal, maar hij moet wel zorgen dat hij dat niveau weer haalt. Hij is heel lang weggeweest. De komende maanden zal hij daar heel hard voor moeten werken", sluit San Marco af.

