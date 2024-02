Van Basten: â€˜Als hij zo speelt, dan is hij in Oranje natuurlijk meer dan welkomâ€™

Van Basten: ‘Als hij zo speelt, dan is hij in Oranje natuurlijk meer dan welkom’

Marco van Basten denkt dat Memphis Depay snel weer van waarde kan zijn voor het Nederlands elftal. De aanvaller van Atlético Madrid is recent teruggekeerd van een slepende blessure en is in de laatste weken op schot voor de club uit de Spaanse hoofdstad. Memphis kan op complimenten van Van Basten rekenen, al is de oud-prof niet alleen maar positief.

Bij het Ziggo-programma Rondo kaart presentator Wytse van der Goot aan dat Memphis 'in vorm' is. "Dat wordt ook zo overdreven", reageert Van Basten direct.

"Hij heeft nu een paar wedstrijden gespeeld bij Atlético Madrid en ik heb hem gisteren (zondag, red.) ook niet gezien", aldus de analist. Memphis speelde zondag overigens een halfuur mee in de derby tegen Real Madrid (1-1) en gaf de assist op de gelijkmaker.

"Het is een goede voetballer, daar hoeven we niet over te discussiëren", gaat Van Basten verder. "Hij speelt nu bij Atlético Madrid, hij is een tijd geblesseerd geweest. Laatste paar wedstrijden is hij ingevallen en heeft hij een paar doelpunten gemaakt, dus het is voor hem nu belangrijk om weer veel te spelen."

"En uiteindelijk moet hij zichzelf laten zien door het maken van doelpunten, het creëren van kansen, et cetera. Dit is wel de Memphis die we willen zien. Als hij zo speelt, dan is hij in Oranje natuurlijk meer dan welkom."

Spitsenduo bij Oranje

Van der Goot oppert het idee om Memphis samen met Brian Brobbey als spitsenduo te gebruiken in het Nederlands elftal. "Die zouden zeker aanvullend aan elkaar kunnen zijn", reageert Phillip Cocu, eveneens te gast bij

"Als Memphis in goeden doen is en hij is fit, dan maakt hij altijd goals. Hij heeft altijd dreiging. En Brobbey als aanspeelpunt, dat zou heel goed kunnen werken met lopende spelers eromheen", besluit de voormalig trainer van onder meer PSV en Vitesse.

