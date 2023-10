1-1 van Atlético tegen Feyenoord terecht goedgekeurd: ‘Dit is belachelijk!’

Woensdag, 4 oktober 2023 om 19:45 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:04

Feyenoord en Atlético Madrid zijn de rust ingegaan met een 2-2 tussenstand. Over de 1-1 van de Madrilenen is veel te doen. Scheidsrechter François Letexier keurde de goal op advies van zijn grensrechter af voor buitenspel, waarna de VAR de Franse arbiter vroeg om het moment te herzien. Een niet nader genoemde scheidsrechter laat tegenover Ziggo Sport en RTL7 weten dat het doelpunt geldig is.

Feyenoord kwam al vroeg op voorsprong via een eigen doelpunt van Mario Hermoso, waarna Alvaro Morata de stand binnen het kwartier weer in evenwicht bracht. Mats Wieffer wist een steekpass op Saúl Ñíguez - die zich in buitenspelpositie bevond - half te onderscheppen. Morata kon oppikken en tekende aan voor de 1-1.

Het doelpunt werd op advies van de grensrechter afgekeurd door leidsman François Letexier. De VAR vroeg de Franse scheidsrechter hierna om het moment te herzien. Letexier besloot de treffer vervolgens alsnog goed te keuren. Terecht, zo laten presentatoren Wytse van der Goot (Ziggo Sport) en Simon Zijlemans (RTL7) tijdens de rust weten.

“We hebben een scheidsrechter gesproken. Beïnvloeding is één. Hij beïnvloedt Wieffer niet in zijn bewegingen en hij ontvangt de bal überhaupt niet”, geeft Van der Goot aan. “Het was tweeledig en dus was het volledig terecht dat het doelpunt werd goedgekeurd. Helaas."

Ook bij RTL7 hebben ze een ‘topscheidsrechter’ gevraagd naar de 1-1 van Atlético. “Hij wilde niet bij naam genoemd worden”, zegt Zijlemans. “Maar hij zei: ‘Terecht goedgekeurd. Speler buitenspel, dat is dus die linksbuiten. Ontvangt de bal niet, en is op voldoende afstand van Wieffer, waardoor van beïnvloeding geen sprake is.’

Ron Vlaar kan echter niks met de uitleg van de presentator. “Belachelijk, want de aanvallende partij heeft voordeel van de buitenspelsituatie. Die wordt ook ingespeeld. Dan kan je zeggen dat Wieffer hem misschien beter moet verwerken. Maar ze hebben er voordeel van, dus ik vind het een belachelijke regel”, aldus de analist.

Feyenoord kwam via Dávid Hancko in de 34ste minuut opnieuw op voorsprong, maar moest op slag van rust opnieuw een gelijkmaker incasseren. De Rotterdammers kregen de bal niet weg uit de eigen zestien, waarna Antoine Griezmann met een halve omhaal voor de 2-2 zorgde.