‘Van alle beloften dicht Ajax hem de meeste kans toe om snel door te breken’

Woensdag, 13 september 2023 om 07:26 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:06

Kristian Hlynsson staat er goed op bij de clubleiding van Ajax, zo weet Johan Inan van het Algemeen Dagblad. De IJslander kreeg tegen Fortuna Sittard (0-0) al een opvallende basisplaats toegewezen en kan op korte termijn op meer speeltijd rekenen. Hlynsson wordt van alle beloften de meeste kans toegedicht om snel door te breken in de hoofdmacht van Ajax.

Inan stelt dat Ajax de puzzel nog dient te leggen, waar PSV, Feyenoord, FC Twente en AZ al een stevig fundament hebben. "Hoe anders is dat bij de grootste en rijkste club van Nederland, waar het aantrekken van twaalf nieuwe spelers nog allerminst gunstig bijdroeg aan het spel en resultaat. En dus is Steijns elftal aan de vooravond van een cruciale week nog vooral omringd door vraagtekens."

Ajax neemt het komende week op tegen FC Twente (uit), Olympique Marseille (thuis) en Feyenoord (thuis). Inan zet in het AD alle opties uiteen voor Steijn en weet wat de nieuwe Ajax-trainer ongeveer van plan is. "De intentie van Steijn en Sven Mislintat is om voorin een kwartet te creëren dat door veel positiewisselingen ongrijpbaar wordt voor tegenstanders." Niet uitgesloten wordt dat Steven Bergwijn op den duur achter de spits komt te spelen.

Volgens Inan zijn op dit moment slechts vijf Ajacieden verzekerd van een basisplaats: Jay Gorter, Josip Sutalo, Jorrel Hato, Steven Berghuis en Steven Bergwijn. Op de overige zes plekken ligt de concurrentiestrijd volledig open. "Een valse start in de Europa League en tien punten achterstand in de titelstrijd lijken een serieus scenario, nu Ajax de zaken nog niet op de rit heeft."