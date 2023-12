Valkanis verklaart waarom Hlynsson verrassend buiten de basis van Ajax valt

Michael Valkanis heeft voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle goed overleg gevoerd met John van 't Schip. De assistent-trainer van Ajax neemt de honneurs waar omdat de hoofdcoach vanwege de bruiloft van zijn zoon in Australië is. "Ik heb gisteravond goed gesproken met John natuurlijk", zegt Valkanis voor de camera bij ESPN.

Brian Brobbey kampt al weken met pijntjes, maar staat opnieuw aan de aftrap. Hetzelfde geldt voor Devyne Rensch. "Het gaat goed met Brobbey en Rensch", verzekert Valkanis, die door Van 't Schip werd meegenomen naar Ajax.

Kristian Hlynsson is de opvallende afwezige in de opstelling. "We hebben besloten om Hlynsson een beetje rust te gunnen. Hij heeft een heleboel wedstrijden achter elkaar gespeeld. We weten dat hij ook vanaf de bank ons nog kan helpen."

Ar'Jany Martha is op links de vervanger van de geblesseerde Steven Bergwijn. "Martha staat links in de aanval. Hij kan zowel links als rechts spelen, vandaag speelt hij links. Tegen AEK Athene (3-1 winst, red.) viel hij ook zo in. Hij kan verdedigend een extra toevoeging zijn, maar ons ook aanvallend helpen."

Chuba Akpom begint opnieuw op 10, maar heeft extra instructies gekregen. "We behielden tegen AEK niet dezelfde structuur op het middenveld als waar we aan gebouwd hebben de laatste tijd, omdat Akpom een beetje diep stond. Maar we willen ze graag samen laten spelen (Akpom en Brobbey, red.). Ze vormen een grote bedreiging voor de tegenstander. Ik denk dat ze het samen goed gaan doen."

Valkanis debuteert als waarnemend hoofdcoach van Ajax tegen zijn oude club PEC Zwolle, waar hij tussen 2018 en 2019 samen met Van 't Schip werkte. "Ik ben daar nog even gebleven toen John al weg was. Ik heb daar een heel leuke tijd gehad. Ik hield van het werken bij PEC en het wonen in Zwolle. Ik heb ook een boel vrienden overgehouden aan die tijd."

Valkanis weet wat hij van de tegenstander van zondag kan verwachten. "Wat ik waardeer aan PEC is dat ze altijd proberen te voetballen. Ze gaan niet voor de goal hangen, ze gaan uit van voetbal. Dat vind ik te prijzen."

Opstelling Ajax: Ramaj; Rensch, Sutalo, Hato, Sosa; Tahirovic, Berghuis, Taylor; Martha, Brobbey, Akpom.

Opstelling PEC Zwolle : Schendelaar; Van Polen, Kersten, Lam; García MacNulty; Van den Berg, Buurmeester; Namli, Druijf, Velanas; Thy.

