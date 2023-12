Valkanis meldt in eerste interview als vervanger Van 't Schip direct blessure

Steven Bergwijn en Brian Brobbey zijn mogelijk niet inzetbaar voor het duel met PEC Zwolle, zo meldt Michael Valkanis in gesprek met Ajax TV. De tijdelijke vervanger van de naar Australië afgereisde John van ‘t Schip geeft aan dat hij nog geen definitief oordeel kan vellen over de inzetbaarheid van het aanvalsduo, maar dat er wel grote twijfels zijn.

“We wachten nog op meer informatie over Steven Bergwijn. Hij kampt met klachten en misschien is hij niet beschikbaar”, zo vertelt Valkanis via het clubkanaal.

“Ook kijken we naar de status van Brobbey. De wedstrijd tegen AEK kwam iets te vroeg, maar we denken dat hij zaterdag wel kan trainen. Daar zullen we naar kijken, maar we zijn klaar voor de wedstrijd.”

Komende zondag begint de bal om 16:45 uur te rollen in de Johan Cruijff ArenA. Tegenstander PEC is de voormalig werkgever van Valkanis, die in Zwolle eerder samenwerkte met Van ‘t Schip.

“Het gaat leuk zijn om tegen PEC te spelen. Wat een toeval. Ik ben terug in Nederland en we spelen tegen mijn oude club. Het was een fijne clubom voor te werken. Ik heb er nog steeds veel vrienden en collega’s.”

“Het gaat een interessante wedstrijd worden, maar het is een wedstrijd in de ArenA en we moeten winnen. We willen goed voetbal spelen en een hoop mensen een lach op hun gezicht bezorgen voor kerst.”

“Ik denk dat het team heel goed zijn best heeft gedaan de afgelopen twee maanden”, besluit Valkanis. “Het is een competitiewedstrijd vlak voor de kerstdagen en we moeten die volgende stap zetten. Dan hebben we de bekerwedstrijd. Vervolgens kunnen we uitrusten en daarna gaan werken de volgende stap in het proces.”

