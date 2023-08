Valentijn ziet ‘rare zaken’ bij Ajax en zoekt ware reden voor afwijzing Sneijder

Woensdag, 9 augustus 2023 om 21:14 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:25

Valentijn Driessen is niet te spreken over de wijze waarop Ajax Wesley Sneijder behandelt. De recordinternational van Oranje leek zo goed als zeker een functie te gaan krijgen binnen de technische staf van Maurice Steijn, maar dinsdagavond kondigde Sneijder zelf plotseling aan de gesprekken door Ajax zijn stopgezet. Onbegrijpelijk, vindt Driessen.

“Ik vind het treurig nieuws, zeker voor Wesley Sneijder zelf, onze recordinternational”, zo vertelt Driessen woensdagavond in een video-item van De Telegraaf. “De man heeft veel ervaring, veel verstand van voetbal én hij praat verstandig over voetbal. Als je iemand als hij in je staf kan opnemen, dan moet je dat natuurlijk altijd doen. Waarom die gesprekken zijn stopgezet is op dit moment niet duidelijk; niemand komt met een goede reden naar buiten.”

“Dan wordt het gissen. Is er misschien wat gebeurd? Is Steijn misschien teruggefloten door Mislintat?”, vervolgt de journalist. “Het is wel heel opmerkelijk, want Steijn wilde Sneijder bij Sparta in zijn staf hebben. Nu zei hij weer dat hij Sneijder er dolgraag bij zou willen hebben. Zelfs nadat bekend werd dat de gesprekken tussen Sneijder en Ajax gestopt zijn zei Steijn weer dat ze er zeker nog op terug zouden komen. Dan vraag je je wel af hoe de verhoudingen precies liggen in Amsterdam. Het is een groot mysterie.”

“Normaal gesproken is er altijd ruimte voor oud-Ajacieden, en zeker voor een oud-Ajacied als Sneijder, om in de organisatie warm te draaien. Je moet hem wel die ruimte gunnen. Dit krijgt Sneijder als een boemerang in zijn nek en dat hoort niet bij Ajax. Ik vind dat Sneijder wat dat betreft onrecht wordt aangedaan. Het Ajax-DNA verdwijnt steeds meer uit de club. Als je iemand als Sneijder erbij kan halen, dan is dat gewoon een meerwaarde. Het is een bijzonder rare gang van zaken; er is geen touw aan vast te knopen. Er is totaal geen beleid”, aldus Driessen, die zich niet voor het eerst deze transferzomer kritisch uitlaat over de Ajax-directie.