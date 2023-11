Valentijn weet meer over Brobbey en Bergwijn: ‘Ik hoorde uit Amsterdam...’

Dinsdag, 14 november 2023 om 12:35 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:27

Steven Bergwijn en Brian Brobbey waren fit genoeg geweest om de tweede EK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal tegen Gibraltar (dinsdag) te halen. Dat stelt Valentijn Driessen dinsdag tijdens de persconferentie in gesprek met bondscoach Ronald Koeman. Beide Ajacieden haakten maandag af na medische tests in Zeist.

"Ik hoorde uit Amsterdam dat Bergwijn en Brobbey de tweede wedstrijd wel gewoon zouden kunnen halen", legt Driessen Koeman voor. "Dat is mij niet bekend", antwoordt de bondscoach. Driessen: "Volgens jullie medische staf zouden zij de tweede wedstrijd dus ook niet kunnen halen?"

"Als dat wel zo was geweest, geloof ik niet dat ik ze bij de groep had gehouden", aldus Koeman. "Ik vind niet dat spelers een week bij een groep kunnen zijn terwijl ze niet fit zijn voor de eerste wedstrijd. Ik denk dat je dan geen juiste keuze maakt binnen de groep."

Als vervanger van Brobbey haalde Koeman Thijs Dallinga bij de groep. "Volgens mij was hij verrast. Op tv heb ik hem gezien. Dan zeg ik tegen hem dat hij zijn ogen goed open moet houden. In deze dagen is er genoeg tijd om met elkaar te gaan zitten."

Koeman is van mening dat Dallinga zich goed ontwikkelt. "Hij speelt in een competitie die sterk is. Europees speelt hij ook. Hij heeft scorend vermogen. Het is duidelijk dat als je een selectie maakt, je de posities dubbel bezet wil hebben. Mijn voorkeur voor Wout (Weghorst, red.) en Brobbey was en is er. Maar door afvallers ga je verder kijken. Dan komt hij in beeld."

Zowel Brobbey als Bergwijn bleek maandag bij medisch onderzoek in Zeist niet fit genoeg voor de komende interlandperiode en zijn om die reden afgehaakt. Bergwijn werd tegen Almere City na 66 minuten gewisseld, terwijl Brobbey de hele wedstrijd uitspeelde. Laatstgenoemde gaf twee assists.

Voor Dallinga is het zijn debuut in de selectie van het Nederlands elftal. De centrumaanvaller is bezig aan zijn tweede seizoen bij Toulouse. De Franse club nam Dallinga in 2022 over van Excelsior, waar hij met 32 goals in 37 competitieduels de topscorerstitel in het seizoen 2021/22 pakte in de Keuken Kampioen Divisie.