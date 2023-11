Valentijn weet genoeg na woorden van Koeman: â€˜Dus hij gaat spelenâ€™

Valentijn weet genoeg na woorden van Koeman: ‘Dus hij gaat spelen’

Vrijdag, 17 november 2023 om 14:56 • Mart Oude Nijeweeme

Valentijn Driessen vermoedt dat Jerdy Schouten zaterdag in de basis staat bij het Nederlands elftal tegen Ierland. Dat concludeert de chef voetbal van De Telegraaf vrijdag tijdens de persconferentie na antwoorden van bondscoach Ronald Koeman. Iemand die sowieso niet gaat starten is Jorrel Hato.

Op de vraag of Koeman zijn opstelling al wil prijsgeven is de bondscoach stellig. "Nee." Driessen probeert vervolgens toch te vissen. "Jerdy Schouten is er voor het eerst bij. Wil je die zien tegen Gibraltar of tegen Ierland?" Koeman antwoordt daarop dat hij hem in 'een van beide wedstrijden' wil zien.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Maar toch niet tegen Gibraltar?", antwoordt Driessen. "Je wil hem toch testen? Dan test je hem toch meer in een thuiswedstrijd tegen Ierland dan uit bij Gibraltar?" Koeman complimenteert Driessen vervolgens. "Daar heb je goed over nagedacht."

"Dus hij gaat spelen", concludeert Driessen. "Nee, ik zeg niet dat hij gaat spelen. Morgen (zaterdag, red.) zal het bekend zijn." Schouten heeft met Tijjani Reijnders, Mats Wieffer en Joey Veerman een aantal serieuze concurrenten op het middenveld.

Rafael van der Vaart opperde eerder deze week in De Telegraaf voor een middenveld met Schouten en Frenkie de Jong tijdens het EK. Laatstgenoemde ontbreekt deze interlandperiode vanwege een blessure.

"In de rol die Frenkie bekleedt, heb je als ploeg meer behoefte aan een speler als Schouten, die verdedigend heel goed weet waar hij staat en die het spel ook ziet. Tegen de absolute top, zoals op een EK, kan het beter passen met Schouten naast Frenkie."

Koeman weigert het systeem aan te passen vanwege alle blessures die er zijn. "Het zou slecht zijn om het systeem om te gooien als je één speler mist door een blessure. Gelukkig zijn deze spelers heel slim en kunnen ze meerdere systemen spelen."