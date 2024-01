Valentijn: ‘Rik Elfrink Sportjournalist van het Jaar... Dat slaat nergens op'

Dat Rik Elfrink afgelopen week werd verkozen tot Sportjournalist van het Jaar, zorgt voor verbazing en irritatie bij Valentijn Driessen. De chef voetbal van De Telegraaf vindt dat de prijs veel te makkelijk is uitgereikt aan de PSV-watcher van het Eindhovens Dagblad.

"Dat Arne Slot Sportpersoonlijkheid van het Jaar is geworden, gun ik hem van harte", opent Driessen vrijdagavond in De Oranjewinter. "Maar er zijn daar meer verkiezingen geweest, en dat sloeg werkelijk nergens op. Rik Elfrink is dan Sportjournalist van het Jaar geworden."

"Maar dat is terecht, hè", werpt presentatrice Hélène Hendriks op. "Nee, dat sloeg echt nergens op", countert Driessen direct. "Die zit veel in de combine met Marco Timmer van VI en die krijgen alles van Marcel Brands en PSV."

"Daar wil ik niet lullig over doen, maar dat is gewoon te simpel. Maar het ergste vind ik eigenlijk de prijs die Thijs Slegers kreeg", verwijst Driessen naar het postuum eerbetoon voor de in maart vorig jaar overleden perschef van PSV. "Die heeft veel gedaan en krijgt dan de Scoop van het Jaar."

"Als je Thijs Slegers echt wil eren, dan geef je een andere prijs en doe je bijvoorbeeld een oeuvreprijs. Of een prijs voor de maatschappelijke betekenis van een journalist in het afgelopen jaar. En dan zeg je niet: 'Je krijgt een of ander prijsje postuum'. Het geeft alles aan over het niveau van de Nederlandse sportpers."

Elfrink

Elfrink reageerde afgelopen week bij het Eindhovens Dagblad op de uitverkiezing van Sportjournalist van het Jaar. "Als journalist wil ik PSV kritisch volgen, maar je moet het elkaar niet onnodig moeilijk maken. Het is belangrijk dat je samen een gezonde, kritische relatie onderhoudt. Het gaat altijd om de lezers."

"De club zit bij veel mensen in hun hart. Je moet als journalist ook zuinig zijn op PSV en op een fatsoenlijke manier met de club omgaan.” Elfrink ligt overigens niet wakker van de soms stevige kritiek op met name X. "Verreweg de meeste mensen zijn aardig. Ik krijg momenteel honderden felicitaties. Dat is hartstikke leuk."

