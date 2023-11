Valentijn: ‘Je wil niet weten wat Veerman off the record over Bosz zegt'

Vrijdag, 3 november 2023 om 18:49 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:52

Valentijn Driessen en Mike Verweij vinden dat Joey Veerman te hard wordt aangepakt door Peter Bosz. De trainer van PSV uitte vrijdag tijdens het persmoment kritiek op Veerman, door onder meer te stellen dat hij niet direct meedoet in het drukzetten en dat zijn gedrag verbeterd kan worden. Driessen en Verweij nemen het in de podcast Kick-off van De Telegraaf op voor de Volendammer. "Volgens mij kun je beter iets kritischer zijn op Ramalho.”

Veerman speelde afgelopen weekend geen beste wedstrijd tegen Ajax. De middenvelder werd in de rust, toen Ajax met 1-2 leidde, gewisseld door Bosz. Nadien verliep het veel beter bij de Eindhovenaren: 5-2. Op de persconferentie op vrijdag liet Bosz weten dat Veerman sneller uit zijn teleurstelling moet komen. "Dat hij dan niet direct meteen meedoet in het drukzetten? Daarmee verlies je een of twee misschien wel kostbare seconden en daardoor zou een goede ploeg er nog eventueel onderuit kunnen voetballen. Dit is een beetje de aard van het beestje.”

Bosz stelde verder dat hij die tekortkoming bij Veerman 'beetje bij beetje' probeert te veranderen, door hem daarop attent te maken. "Het is een jongen die gelijk laat merken wat hij van iets vindt, dat hoort ook bij hem. Wij proberen daaraan op het veld wel te werken en dan moet hij zijn gedrag veranderen. De reden is dus simpel, omdat we willen dat hij meteen omschakelt.” Wel stelde Bosz dat hij Veerman ook heel zelfkritisch en leergierig vindt. Een basisplaats in het duel van zaterdag, uit bij Heracles Almelo, kon Bosz niet bevestigen.

Verweij verbaasde zich over de woorden van Bosz. “Het was een beetje alsof ik Frank de Boer hoorde praten over Jan Vertonghen. Over rouwmomentjes, een beetje somber zijn na een slechte actie of slechte bal. Dat moet eruit. Dat is De Boer bij Vertonghen op een gegeven moment wel gelukt. Maar ik vind het een beetje overdreven. Veerman speelde heel matig tegen Ajax en werd ook best wel logisch gewisseld. Dat was ook een goede ingreep van Bosz."

“Maar volgens mij is iedereen vergeten dat in de wedstrijden daarvoor hartstikke goed speelde en heel bepalend was", vervolgt Verweij. "Dus volgens mij heeft iedereen recht op een slechte wedstrijd. Het is vervelend als dat in een topper gebeurt, maar ik las het. Dat Bosz kritiek op hem had. Dat is natuurlijk geen goed teken voor Veerman, want als je trainer niet tevreden over je is… En het gekke is dat Ramalho voortdurend verdedigd wordt door Bosz. Hij vindt hem een makkelijk slachtoffer. Maar volgens mij kun je beter iets kritischer zijn op Ramalho.” Bosz vindt dat Ramalho 'niet alles goed doet', maar ook dat de kritiek op de Braziliaan overdreven is.

Bosz vertelde over Veerman dus onder meer dat als hij een gebaar maakt of even van slag is, dat net die ene seconde kan schelen die je nodig hebt in de omschakeling. Driessen gelooft dat er meer achter schuilt. “Daar gaat het in feite niet om. Trainers zijn gewoon heel allergisch als spelers handgebaren en dergelijke maken naar medespelers en de staf zelf. Dus ik denk dat het daar veel meer aan ligt."

"Waar ik veel meer bezwaar mee heb is dat toen hij terug verdedigde, hij gelijk weer op zijn reet lag", doelt Driessen op de uitwedstrijd bij RC Lens (1-1). "Je weet dat je met terug verdedigen geen slidings moet maken. Dan denk je: loop nou gewoon terug. Doe geen domme dingen. Maar ik vind het ook zo raar, want na die wedstrijd zegt Bosz dat-ie een geweldige wedstrijd heeft gespeeld. Dat wordt altijd zo overdreven. En nu krijgt hij ineens onder uit de zak, omdat hij toevallig een keer zijn man heeft laten worden. Want in die geweldige wedstrijden heeft hij dat blijkbaar niet gedaan."

"En wat Mike ook terecht opmerkt over Ramalho: het zijn allemaal van die psychologische spelletjes die ze spelen met die spelers. Sommigen juist de hand boven het hoofd houden en anderen, die moeilijker te handhaven zijn, krijgen dan een paar draaien om de oren. Joey Veerman: je krijgt wat je ziet. En dit is al zo sinds hij zijn debuut heeft gemaakt bij Volendam in het eerste. Je wil niet weten wat Veerman off the record over Bosz zegt. Veerman kennende denkt hij natuurlijk ook: lul, hou op."